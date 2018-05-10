農民職災保險11月上路 立委質疑職災難認定

2018年05月10日 12:33 中時 洪安怡

立法院社會福利及衛生環境委員會今日進行「農民健康保險條例部分條文修正草案」，但不少立委認為職災保險認定恐有困難，農委會副主委陳吉仲指出，目前農業職災保險是屬於試辦階段，等試辦後有更完整資料後，再來努力全面推行。

立委吳焜裕指出，農業職災判定是排除疾病，但如何精準認定，如果農民吸入大量農業，是立刻倒在田內就算職災嗎，如果是2~3天後才倒在家中，能算職災嗎？職業災害專科醫師又相當少，未來在認定職災部分恐怕會產生疑慮。

立委王育敏指出，依據勞保職災保險中農林漁牧的給付案件，從2005年至2016年來僅有123件，平均1年才10件，其實就是因為認定相當困難，現在農保條例要先辦理職業傷害，再辦理職業病，但事實上職業病應該量體更大，更急需處理。

陳吉仲指出，職業病的認定還涉及醫療體系的配合，且現在沒有農民職業傷害的相關數據，因此目前認定方式還是以「先傷後病」做判定原則，讓職災保險先試辦上路，等未來有相關統計數據後，會往職業病和職業傷害一同保障的方向進行努力。

農民職災保險預計今年11月上路，預計試辦3~5年，被保險人自付6成，政府補助4成；內容包含傷害給付、身心障礙給付、喪葬給付、醫療給付等4項，採單一投保金額每月投保1萬2百元，以現行已加入農保的對象自願參與，每月保費約多繳14.4元，評估最多可納入116萬人。

(中時 )