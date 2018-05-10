洪門總會發聲明　禁崩牙駒以洪門之名斂財

2018年05月10日 12:36 旺報 宋秉忠

「唯望各位以俠義逢於陌路，莫以恩仇見於江湖」，一向行事低調神祕的「世界洪門總會」近日突然發表聲明，措辭嚴厲，直指澳門原黑社會大老尹國駒（崩牙駒）以「世界洪門組織歷史文化協會會長」身份為發起人，組建「洪門國際金融科技集團有限公司」，即將在柬埔寨召開虛擬幣「洪幣」發行大會，總發行量達10億枚。

聲明表示，「絕不允許有人挾道義之名、行斂財之實，更不允許旨在投機的宵小之徒汙損洪門名譽！」尹國駒該行為與洪門各組織並無任何關係，洪門將不承擔任何責任；同時，對尹國駒先生擅自參會、目無洪門規條的行為，世界洪門總會將督促其脫離與「洪門國際金融科技集團有限公司」的任何關聯，並鄭重知會中華民族致公黨對其加強訓誡和約束。

世界洪門總會聲明如下：

近日，網絡上自稱「洪門國際金融科技集團有限公司」的機構發放請柬散播消息，欲以洪門的名義發行虛擬貨幣，並定於2018年5月20日在柬埔寨金邊召開發行大會。世界洪門總會隨即向各地的洪門組織進行徵詢，發現該公司與洪門各地、各級機構組織均無任何關係，亦未取得任何機構組織的授權，由該公司舉辦的此次活動，也未向任何洪門下屬機構進行申報與備案。

同時，洪門歷史文化研究會會長、中華民族致公黨（原名中國台灣致公黨）榮譽主席尹國駒亦受邀參與此次活動，經我會向中華民族致公黨徵詢後得知，其亦未事先向中華民族致公黨中央黨部申報備案，純屬個人行為。

因此，本會攜世界各地洪門堂、山組織機構鄭重聲明：此次將在柬埔寨金邊以洪門名義進行的金融產品發布活動與洪門無任何瓜葛關聯，洪門亦不對此次活動及活動中發布的金融產品承擔任何法律及道義上的責任；「洪門國際金融科技集團有限公司」必須立即停止使用洪門字樣進行任何社會及商業活動！

洪門歷經幾百年滄桑，乃中華民族歷史最悠久、傳承有序、代表正義進取精神的民間社團組織，絕不允許有人挾道義之名、行斂財之實，更不允許旨在投機的宵小之徒汙損洪門名譽！對尹國駒先生目無洪門規條、擅自參會的行為，我會將敦促其脫離與該公司的任何關聯，並鄭重知會中華民族致公黨對其加強訓誡與約束。

「地鎮高崗，一派松溪千古秀，門朝大海，三合河水萬年流，江湖路遠，來日方長。」誠望各位均以俠義逢於陌路，莫以恩仇見於江湖！

特此聲明！

世界洪門總會

二零一八年五月五日

(旺報 )