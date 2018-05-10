柯文哲態度轉變 丁守中、孫大千再開炮

友善列印
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外界質疑，台北市長柯文哲為與民進黨交換禮讓，不惜姿態放軟、向綠營低頭，包括重新回答台灣價值、表態支持蔡英文連任、對兩岸論述致歉等。國民黨台北市長參選人丁守中以及先前也有意選市長的前立委孫大千今再開炮痛批，柯若再硬拗下去，就跟他自己先前一直批評的「藍綠垃圾」一樣了。

丁守中昨晚發臉書批柯是政治水母、沒有核心價值，今早他受訪時又重申，柯文哲此舉代表政治人物沒有自己的核心價值，在一方壓力下出賣自己的政治主張，就是政治水母，這種人為了自己的利益，未來也有可能出賣台灣和市民的利益。

丁守中說，即使柯文哲輸誠，大家還是會看破他的手腳，白色力量顯然是假的、已經成為夢幻泡影，選民選票不會投給他；但他坦言，沒想到柯會去上綠營電台，向民進黨輸誠。不過他也說，即使如此，自己面對的還是一場不對稱選戰，柯文哲握有北市府行政資源，但公道自在人心，「丁守中有信心！」

孫大千則在臉書發文痛陳心聲。他說，自己是藍營人士裡，少數一直給予柯正面評價的人，即使在初選辯論時，還呼籲其他參選人要重視柯的優點，把柯當作可敬對手，現在，「我必須告訴你，對於你這次的發言，我真的非常舉賽，你不但葬送了自己的政治前途，更粉碎了許多民眾對於『打破藍綠，揚棄統獨』的夢想。」

孫大千說，原本外界期待柯文哲提出的「兩岸一家親」的論述，能夠在現今藍綠雙方各自堅持的兩岸路線之外，走出一個新的局面，成為台灣人民的最大公約數，進一步化解兩岸之間的急凍僵局。結果，你卻告訴我們，這不過只是你為了要降低中國大陸對世大運阻撓的力道，用來應付和過關的說詞。

孫大千直指，過去這段期間，儘管深綠獨派人士數度威逼恐嚇，軟硬兼施，不過，柯文哲對「兩岸一家親」的主張始終不動如山，令人感動，也正因爲如此，你可以迅速成為一位藍綠通吃的政治人物，不論是淺藍、中間、和淺綠的選民對你都是高度認同。然而，你這次的「抱歉、拍謝」卻澆熄了大家的熱情，原來，在你的心目中，為了能夠順利連任，理想和原則都是可以出賣的。這又和那些傳統的面面俱到，兩面討好，左右逢源的政客又有什麼不一樣呢？

孫大千最後表示，真的很為柯文哲惋惜，因為他選擇在最後一刻成為「為求連任，放棄理念」的普通政客，卻失去了成為一位「推倒藍綠高牆，完成政界重組」的歷史英雄的機會。

(中時 )

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