不再當「血腥吉娜」？ CIA局長提名人：不重啟酷刑逼供

2018年05月10日 12:37 中時電子報 蔡萱

哈斯佩爾在聽證會宣誓，聽證會前傳出她曾擔心在會上遭到窮追猛打。(圖/路透)

美國總統川普提名的首位中央情報（CIA）女局長吉娜‧哈斯佩爾（Gina Haspel），因為曾在海外掌管海外「黑牢」且用酷刑逼共而備受爭議，甚至被稱為「血腥吉娜」，還一度傳出她為了避免在聽證會上遭到追問此事影響聲譽，而想放棄提名。不過最終她仍在9日出席了任命聽證會，會上她表示中情局不會再重啟這樣的黑獄，也不會執行總統所下不道德的命令。

中央情報局副局長的哈斯佩爾有望接下去擔任國務卿蓬佩奧所控下的局長之位，成為中情局首位女局長。她在9日出席參議院情報委員會任命聽證會上表示，自己道德感強烈，作為掌管這個美國最大的情報機構的人，她不會重啟過去中情局在911事件後，在海外黑牢所執行的嚴刑逼供，儘管是總統下令也不會執行違反道德的行為。

提名哈斯佩爾的川普，過去曾表示支持使用包括水刑在內的酷刑，對疑似恐怖分子的囚犯進行逼供。

哈斯佩爾也在聽證會上表示，美國需要採取更多措施，去應對中國公然並違法地竊取美國科技的問題，也說自己不會使用華為以及日前被美國的制裁的中興通訊的產品。

過去幾個月來，哈斯佩爾一直因為曾經使用酷刑飽受爭議，上周才在與白宮幕僚的會面中表示，擔心面對9日聽證會而遭窮追猛打，而導致自己與中情局的聲譽受到影響，所以願意放棄提名。

爭議眾多的哈斯佩爾也引來許多民眾的抗議。(圖/路透)

抗議民眾遭到警方壓制、帶離會場。(圖/美聯社)

民眾在會場外抗議，不要一位不道德、濫用私刑的CIA局長。(圖/美聯社)

不過哈斯佩爾最終仍如期出席任命聽證會上，也在會上遭到示威者大聲批評是「施虐者」和「血腥吉娜」等。過去也有前中情局探員透露哈斯佩爾在中情局內被稱為「血腥吉娜」。前探員也聲稱自己因為向外界披露了中情局在泰國的秘密監獄施行酷刑的秘密，而遭到判刑。

現年62歲的哈佩爾為現任中情局副局長，她在中情局任職超過30年，相當資深，但她在2002年負責中情局的秘密行動時，曾掌管中情局在泰國的黑牢，並下令以水刑等酷刑手段逼供，還傳出她甚至對一名疑似為蓋達恐怖組織的囚犯進行了多達83次的水刑。

除此之外，哈佩爾事後還涉嫌下令將相關刑求的錄影銷毀，涉嫌違法隱瞞，甚至還引起相關單位的調查，不過最後調查遭到撤銷。

(中時電子報)