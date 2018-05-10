《時來運轉》運彩報報 - 火箭雙槍大戰勇士三巨頭

NBA火箭與勇士對戰。(美聯社)

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火箭本季以例行賽西區第一名之姿進入季後賽，首輪以4:1淘汰老八灰狼，次輪的對手是擊敗雷霆的驚奇黑馬爵士，而爵士在少了陣中主力控球西班牙金童盧比歐(Ricky Rubio)的情況下，沒有辦法讓火箭多作停留，五場比賽即分出勝負，如今士氣正旺的火箭被認為是近年來最有希望擊敗勇士的隊伍！

勇士一如外界預期，季後賽一掃傷病陰霾，前兩輪均以4勝1敗輕取黑衫軍馬刺和水鳥鵜鶘，勇士的咖哩柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)以及湯普森(Klay Thompson)三人的進攻效率極高，聯盟其他隊伍要阻止勇士衛冕，得同時限制住三座無情砲塔。

回顧本季例行賽火箭和勇士有過三次碰頭，三場分差都在十分之內，火箭勝出其中兩場。大小方面，全聯盟最會得分的兩隊符合大家的期待上演煙花四射的精彩得分秀，三場比賽開了兩場大分賽果，平均打出235分的超高比數，可想而知西區冠軍賽火箭和勇士將延續例行賽以強勢的得分決勝負。

另外，推薦大家瞄準第一節不讓分火箭勝出，根據統計火箭平均每場比賽可以在第一節拿到29.7分，是全聯盟最會打第一節的隊伍，例行賽與勇士三場對戰的第一節比數也都是由火箭領先！再來，喜歡場中投注的朋友們可以把握機會在第三節開始看好勇士反超或是拉開比數，因為勇士場均第三節可以拿到30.2分傲視聯盟！

(中時電子報)

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