氣喘孕婦勿亂停藥 恐造成胎兒早產或遲緩

2018年05月10日 12:43 中時 鄭郁蓁

一名40歲的張太太從小有過敏性氣喘，年少時因對於氣喘用藥觀念薄弱，每每都等發作時才用藥，進而使得氣管長期慢性發炎，孕期第四個月開始，飽受嚴重氣喘所苦，走3到5步路就像跑百米喘不停，甚至洗頭到一半，像被人掐住脖子般差點送命。所幸在醫師協助下改變用藥習慣，現在已成為2個孩子的媽。

母親節前夕，台灣胸腔暨重症加護醫學會統計，原本患有氣喘的孕婦，其中有三成會因為不規則用藥，以及隨著妊娠週數增加，子宮逐漸變大，橫隔膜更往上向胸腔推擠最多達4公分，患者肺活量下降，氣喘問題更加嚴重惡化。

收治張太太的台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務工作小組召集人、羅東博愛醫院副院長邱國欽表示，女性在懷孕時期，賀爾蒙會使呼吸道黏膜充血、分泌物增加，及黏膜水腫，因而導致呼吸道阻力上升，呼吸困難，氣喘更易發作。

據臨床觀察，高達3成氣喘孕婦曾發生中重度氣喘，卻有半數以上的準媽媽擔心用藥影響胎兒而恐懼用藥，進而導致氣喘控制不佳。

邱國欽表示，很多孕婦對氣喘藥物遲疑，但研究卻發現，因為氣喘控制不良所造成產婦及胎兒的影響遠比規律用藥影響來的大。若氣喘控制不好，對產婦恐造成孕期高血壓，嚴重更可能誘發分娩。產程進行時，也可能因母體呼吸困難，導致胎兒缺氧，增加早產、子宮內生長遲緩等發生風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會匯集國際指引和本土臨床實證研究資料，發布「2018台灣成人氣喘臨床照護指引」，特別將懷孕女性氣喘治療方針列出，希望釐清孕婦們用藥安全疑慮。

邱國欽說，控制氣喘以吸入型類固醇跟吸入型長效氣管擴張劑為主，都屬孕期安全用藥類型，只要依照劑量使用，不會對孕婦及胎兒造成影響，準媽媽們不要聽到類固醇就心慌，應規則用藥。

(中時 )