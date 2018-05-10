NBA》太沒志氣？塔圖：還不知道怎麼守詹皇

要怎麼守住當前狀況火燙的詹姆斯，將成塞爾提克在東區決賽的最大課題！(美聯社)

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中時電子報

將在14日凌晨3點30分跟騎士進行今年首場東區冠軍賽的塞爾提克前鋒塔圖，面對媒體提問要怎麼防守「小皇帝」詹姆斯，他竟然回答，「這是我在NBA的第1年，我真的不知道，我們先來享受今晚勝利，接下來再來慢慢想！」

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或許無法責怪塔圖回答如此「謙虛」，畢竟他只是NBA菜鳥，不太可能公然跟詹姆斯嗆聲，或者提前預告怎麼防守詹皇，起碼身為去年探花的他，已經在今年季後賽走得比七六人班西蒙斯、爵士米契爾兩大年度新人熱門還遠。

況且塞爾提克本季已經創造不少奇蹟，開幕戰就折損明星射手海沃德，接著換成當家主控厄文整季提前因傷缺陣，替補中鋒蒂斯也告報銷，到了季後賽，換成傑倫布朗、拉金兩人受傷，如此殘破不堪的陣容，竟能勇闖東區決賽。

除了塞爾提克總教練史蒂文斯領軍功力確實很有一套，每當關鍵時刻，塞爾提克也總會有人挺身而出，像是在東區準決賽遭遇七六人，先發中鋒貝尼斯竟然投進7顆三分球，更在攻守兩端製造七六人中鋒恩比德不少困擾。

千萬別小看貝尼斯這項數據，因為他在之前職業生涯409場比賽，整個加起來也不過投進6顆三分球，沒想到他在今年5場東區準決賽，竟能投進7顆三分球，不僅成為綠衫軍晉級東決關鍵之一，也成他們在東決的有利武器！

(中時電子報)

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