剛與名模元配離婚 小唐納川普傳有美女主播新歡？

還正在進行離婚手續的小唐納川普（圖右），又一次被美媒踢爆，與福斯新聞主播金伯利（圖左）拍拖。（達志影像/Shutterstock、美聯社）

友善列印
中時電子報

據美國紐約郵報（New York Post）報導，美國總統川普（Donald Trump）長子、小唐納川普（Donald Trump Jr.）在與名模元配凡妮莎（Vanessa Trump）結束12年的婚姻，雖然程序仍在進行中，但日前被懷疑有外遇對象的他，又一次被美媒踢爆，與福斯新聞網（Fox News）當家女主播金佰利·蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）相戀，讓外界對豐富的川普家族情感世界，再次嘆為觀止。

遭質疑讓父親事業受益 趙小蘭成川普內閣下一箭靶？
打破61年一黨獨霸 馬哈地為何能讓馬來西亞「變天」？

相關友人爆料，金佰利與小唐納是在一檔電視節目「The Five」上，因擔任共同主持人而結識。兩人相處愉快，他（小唐納）曾表示自己喜愛有金佰利的陪伴；不久前更被目擊，兩人結伴出席新任駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）的宴會，才發現，兩人其實已經交往了好幾個星期。

美國總統川普的長子小唐納川普（圖中右）與妻子凡妮莎（圖中左），和他們兒子唐納川普三世（圖左）與女兒凱（圖右）。（圖/美聯社）

美媒盛傳福斯新聞網主播金佰利，與小唐納川普正在交往。（達志影像/Shutterstock）

現年40歲、出生於紐約市的小唐納川普，是現任美國總統川普與前妻伊凡娜（Ivana Trump）的長子，另有艾瑞克（Eric Trump）和伊凡卡（Ivanka Trump）兩個同母手足。幼年時曾多次在暑假期間赴布拉格渡假，讓他能懂簡單的捷克語。大學則跟隨父親的腳步、畢業於名校賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）經濟學系。

Monday ❤️🧡💜 @Thefivefnc @foxnews

Kimberly Guilfoyle（@kimberlyguilfoyle）分享的貼文 於 張貼

大學畢業後，進入家族集團工作，與弟弟艾瑞克共同擔任父親的左右手，協助管理飯店、媒體和地產等領域，掌握收購與開發項目。並在2005年，和具有丹麥血統的模特兒凡妮莎·凱伊·海頓（Vanessa Kay Haydon）結婚，兩人育有5名子女。小唐納川普與弟弟艾瑞克曾在去年底赴非洲進行獵補活動，與「獵物」的合影引發網路社群一陣嘩然。

現年49歲的金佰利，出身加州舊金山，大學申請進入加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）、後進入舊金山分校法學院攻讀法學博士（J.D）。畢業後曾擔任律師，後前往洛杉磯擔任副地區檢察官4年，2006年加入福斯新聞網，成為該電視台重點主播之一。曾傳出是川普白宮發言人的人選。她有兩段婚姻，第一段和前舊金山市長葛文·紐森（Gavin Newsom）、第二段則是富商艾瑞克（Eric Villency），兩人育有一個兒子羅南（Ronan Anthony）。

(中時電子報)

文章來源：Don Jr. moving on from Vanessa with Fox host Kimberly Guilfoyle

更多精彩新聞請見國際頻道！
不再當「血腥吉娜」？ CIA局長提… 不可一日無主！ 馬哈地料今宣誓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。