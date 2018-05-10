剛與名模元配離婚 小唐納川普傳有美女主播新歡？

2018年05月10日 13:03 中時電子報 李靖棠

據美國紐約郵報（New York Post）報導，美國總統川普（Donald Trump）長子、小唐納川普（Donald Trump Jr.）在與名模元配凡妮莎（Vanessa Trump）結束12年的婚姻，雖然程序仍在進行中，但日前被懷疑有外遇對象的他，又一次被美媒踢爆，與福斯新聞網（Fox News）當家女主播金佰利·蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）相戀，讓外界對豐富的川普家族情感世界，再次嘆為觀止。

相關友人爆料，金佰利與小唐納是在一檔電視節目「The Five」上，因擔任共同主持人而結識。兩人相處愉快，他（小唐納）曾表示自己喜愛有金佰利的陪伴；不久前更被目擊，兩人結伴出席新任駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）的宴會，才發現，兩人其實已經交往了好幾個星期。

美國總統川普的長子小唐納川普（圖中右）與妻子凡妮莎（圖中左），和他們兒子唐納川普三世（圖左）與女兒凱（圖右）。（圖/美聯社）

Happy birthday @realDonaldTrump we hope you have an incredible day! pic.twitter.com/WtwkLCx8nH — Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) 2017年6月14日

美媒盛傳福斯新聞網主播金佰利，與小唐納川普正在交往。（達志影像/Shutterstock）

現年40歲、出生於紐約市的小唐納川普，是現任美國總統川普與前妻伊凡娜（Ivana Trump）的長子，另有艾瑞克（Eric Trump）和伊凡卡（Ivanka Trump）兩個同母手足。幼年時曾多次在暑假期間赴布拉格渡假，讓他能懂簡單的捷克語。大學則跟隨父親的腳步、畢業於名校賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）經濟學系。

@nyspcc with @McKaylaMaroney and Mary Pulido NYSPCC Director- powerful talk today #keepkidssafe #puttinganendtoabuse #NYSPCC pic.twitter.com/N8WaYPmpjD — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) 2018年4月17日

Monday ❤️🧡💜 @Thefivefnc @foxnews Kimberly Guilfoyle（@kimberlyguilfoyle）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 26 日 下午 7:55 張貼

大學畢業後，進入家族集團工作，與弟弟艾瑞克共同擔任父親的左右手，協助管理飯店、媒體和地產等領域，掌握收購與開發項目。並在2005年，和具有丹麥血統的模特兒凡妮莎·凱伊·海頓（Vanessa Kay Haydon）結婚，兩人育有5名子女。小唐納川普與弟弟艾瑞克曾在去年底赴非洲進行獵補活動，與「獵物」的合影引發網路社群一陣嘩然。

現年49歲的金佰利，出身加州舊金山，大學申請進入加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）、後進入舊金山分校法學院攻讀法學博士（J.D）。畢業後曾擔任律師，後前往洛杉磯擔任副地區檢察官4年，2006年加入福斯新聞網，成為該電視台重點主播之一。曾傳出是川普白宮發言人的人選。她有兩段婚姻，第一段和前舊金山市長葛文·紐森（Gavin Newsom）、第二段則是富商艾瑞克（Eric Villency），兩人育有一個兒子羅南（Ronan Anthony）。

(中時電子報)