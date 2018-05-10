《時來運轉》運彩報報 - 復古下墜球 引領小分潮

2018年05月10日 12:51 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

喜愛投注美國職棒的彩迷對於每日賽果走勢應該頗為敏銳，不少人都有感今年開季至今並沒有像過往砲聲隆隆。本週就來探究「打擊戰變少，投手戰變多」的趨勢成因，並找出小分標的拚獎金。

全聯盟打者受壓制的主要因素，可以回歸到最基礎的揮棒擊球理論來看：越來越多投手恢復訓練與使用縱向系的變化球如曲球與指叉球，是成功拉回投手強勢主導角色的關鍵！我們知道：以物理學為本的運動力學是棒球打擊的重要依據。要有更深遠的擊球距離，出棒軌跡的控制中，「向前水平分量」佔有很大比例，加上掌握擊球後的拉高仰角動作，才有機會提升長打、全壘打機率。

稍早的2000年世代前後，投手認為讓打者擊球不紮實更有效率且省用球數。因此，變化幅度較小又不傷手肘的橫向系列變化球如變速球、卡特球及二縫線直球大行其道！但攻擊手畢竟非省油燈，在近年球棒製作技術提升與體能訓練更科學化的幫助下，打者揮棒速度與控制力越來越強悍，球進壘瞬間的微幅位移再也難不倒這群砲火猛獸…此後，前面提及的縱向系變化球從開始被懷念到恢復實用。當水平控制出棒必須因應急速下墜同時做到穩定控制，打者的難題也再次降臨。

MLB本季迄今30隊場均總得分4.45分，較2017年全季的4.64分為低。而翻開目前為止的511場比賽賽果，兩隊總得分在兩位數以下(9分)的場次有296場，佔比達58%明顯較高。再把296場低得分的場次細分：國聯賽事152場與美聯賽事144場相去不遠，多少也說明了投手慢慢取回上風這項趨勢是普遍的現象。

資深彩迷一定聽過「國聯西區，專出小分」的理論，我們也就這點檢視本季這個特殊現象有否改變？從前面國聯小分賽事的152場中再做篩選，以響尾蛇、洛磯、道奇、巨人、教士為主場時，共出現60場低於9分的比賽；而上述西區五隊間的32場對戰中，更有多達26場總得分低於7分。國聯西區共小，本季不變！投注時可千萬別被響尾蛇、洛磯這幾年兇猛的全壘打印象給騙了。

當然，影響球賽得分高低的因子還有很多，越往夏季靠近，原本厲害的投手還有無充沛體能維繫下墜球品質，來讓眾家打者持續熄火？不妨一起繼續看下去。

(中時電子報)