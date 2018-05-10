母親節前夕 陳菊造訪天下第一營 贈官兵火鶴花要「乎好」

2018年05月10日 13:11 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙

總統府秘書長陳菊母親節前夕，到負責護衛總統府、號稱「天下第一營」的憲兵211營隊致贈官兵「火鶴花」慰勞，也希望大家向火鶴花台語一樣「乎好」、「更卡好」。（曾薏蘋攝）

總統府秘書長陳菊今天在母親節前夕，到負責護衛總統府、號稱「天下第一營」的憲兵211營隊慰勞，陳菊更帶來大把的火鶴花，分送給官兵，並表示，希望大家像火鶴花的台語一樣「乎好」、「更卡好」。

以往總統府秘書長、國安會秘書長皆會前往隔壁的憲兵211營隊慰勞，不過大多在過年前，陳菊上任後，女性的角色，選在母親節前夕，意義非凡。她還特別叮嚀每個官兵，在母親節時，即使各有繁中任務，也不要忘記一定要給媽媽打個電話，每個人都是媽媽心目中的寶貝。

陳菊今天從總統府走到隔壁211營，由於今正逢「精神戰力專案教育」，211營隊正在教唱軍歌。陳菊致詞時表示，她到總統府任職後，一直想找機會和大家感謝，因為總統府、總統與副總統安全都是仰賴所有憲兵夥伴，大家肩負重要任務，真的辛苦了，非常感謝大家。

她說，台灣是一個自由民主、尊重人權的地方，總統對於這樣的信仰也很堅定，因此正進行幾乎是歷任總統以來最繁重的改革，理想必定也面臨不同意見與聲音，因此211營夥伴必然會更辛苦，但「我們都在成就一個價值，就是尊重多元，自由民主」。

陳菊今天送在座每一位官兵火鶴花，陳菊解釋，她特別選擇火鶴花來送211營夥伴，因為「火鶴」台語就是「乎好」，讓他「更卡好」，火鶴花生長在高雄內門，內門是世界少有的惡地形，土壤並不肥沃，但火鶴花在那邊長得特別好，艱困中長得還是這麼漂亮，所以過去十年她擔任市長，都是用火鶴花取代康乃馨，今天也要送給辛苦的211憲兵夥伴，希望他們「乎好」，雖然辛苦，精神意志還是要「更卡好」。

(中時 )