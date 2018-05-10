技職繁星放榜三信家商全壘打

2018年05月10日 13:16 中時 李義 、林聰宏 、林聰宏

科技校院繁星日前放榜，三信家商參加繁星推薦的12位學生全數上榜。其中4人錄取國立科大。

金榜題名考生分別是林羿丞國立雲林科技大學資訊管理系，陳品蓉國立屏東大學行銷與流通管理學系，洪佩鈴國立屏東大學不動產經營學系，楊欣庭國立高雄餐旅大學休閒暨遊憩管理系。

其中，商業經營科的同班同學洪佩鈴和陳品蓉，雙雙摘星成功，再續同窗之誼。入學前都曾有過茫然無助的忐忑，但經過3年努力，林羿丞參加程式設計校隊，不負眾望奪得全國商科技藝競賽金手獎第五名，又錄取國立科大，成為母親節最好的禮物。

其他金榜題名學生有方茵棋錄取樹德科技大學兒童與家庭服務系，黃翊瑄文藻外語大學德國語文學系，許家馨文藻外語大學外語教學系，蔡沛晴嶺東科技大學觀光與休閒管理系，蔡依靜嶺東科技大學觀光與休閒管理系，林鈺芸致理科技大學多媒體設計系，江喻晴朝陽科技大學視覺傳大設計系，陳詩宜南臺科技大學視覺傳大設計系等。

三信家商表示，學校努力創造優質學習環境，師生傳承堅持努力不懈的精神，已成為校風。

學校也開設特色專班提供多元的學制，包括職業類科、建教合作班、實用技能班及職業類科選擇，還有建教合作班及實用技能班免納學雜費等輔助學生。更首創國營企業台糖專班及中華電信宏華國際專班，未來有機會至國立高雄科技大學就讀並至國營企業就業。今年也招募籃球隊及申請新設表演藝術科及照顧服務科，以順應時代潮流。

(中時 )