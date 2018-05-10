《時來運轉》運彩報報 - NHL分區冠軍賽三強搶先出列

2018年05月10日 12:59 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2017-18賽季國家冰球聯盟（NHL）季後賽第2輪即將結束，除了納許維爾掠奪者與溫尼伯噴射機打成3：3平手，需要在5月11日進行第7戰定生死以外，其他3個系列賽都已提前結束，3個分組第1都順利擊敗對手，晉級分區冠軍賽。以下為東區冠軍賽的參考數據和評析。

坦帕灣閃電 vs. 華盛頓首都

大西洋組龍頭坦帕灣閃電，在季後賽第2輪首戰主場吞敗，2：6不敵大西洋組次名的波士頓棕熊，彷彿例行賽對戰4場3敗的陰影揮之不去，所幸第2戰靠著中鋒普安（Brayden Point）1進球3助攻的精彩表現，以4：2扳回一城。第3戰作客波士頓，換捷克翼鋒帕拉特（Ondřej Palát）挺身而出梅開二度，4：1取得2勝1敗的領先。第4場棕熊背水一戰，在2球落後的情況下連趕3球反超前，但閃電靠著隊長斯塔姆科斯（Steven Stamkos）第3節的扳平進球，將比賽帶進延長賽，最後由加拿大後衛吉拉爾迪（Daniel Girardi）絕殺棕熊，閃電第5戰回主場即順利結束戰鬥，4勝1敗挺進分區冠軍賽。

華盛頓首都和匹茲堡企鵝則分別是大都會組的前兩名，雙方順利在第2輪交鋒，前4戰兩隊各取得2勝，而且分別在主場和客場各拿1勝，顯示雙方的確勢均力敵，與例行賽4場交手各拿2勝如出一轍。首都在關鍵第5戰憑著俄羅斯前鋒庫茲涅索夫（Evgeny Kuznetsov）和捷克前鋒弗拉納（Jakub Vrana）各貢獻1進球2助攻，以6：3拿下勝利率先聽牌。第6戰雙方互有攻守，1：1打進延長賽，庫茲涅索夫再顯神威，進球絕殺率隊晉級東區決賽。

閃電與首都在本季例行賽交手3場，閃電2勝1敗稍佔上風。今年是閃電與首都史上第3次在季後賽碰頭，前兩次皆由閃電獲勝，最近一次是2011年東區第二輪，閃電4：0橫掃首都。今年是閃電隊史第5次打進分區冠軍賽，也是近4個賽季的第3次，最近一次是2016年，但在苦戰7場後不敵匹茲堡企鵝無緣爭奪史坦利盃。首都則是第3次打分區冠軍賽，最近1次是1998年，首都4勝2敗擊退水牛城軍刀，但在史坦利盃決賽遭底特律紅翼4：0橫掃。

西區太平洋組第1的維加斯黃金騎士，以4勝2敗淘汰聖荷西鯊魚，在組隊加入NHL的第一年就挺進分區冠軍賽，決賽對手仍未定。但不論是納許維爾掠奪者或者溫尼伯噴射機，黃金騎士和這兩隊在例行賽都交手3場，也同樣取得2勝1敗的優勢。

(中時電子報)