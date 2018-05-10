爆20萬拍《紅衣》 徐若瑄反酸「下次別把我片酬寫高」

2018年05月10日 13:08 中時電子報 蔡曉婷

徐若瑄發文回應降片酬傳聞。（圖／取自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

徐若瑄日前宣布復出大螢幕，接下《人面魚：紅衣小女孩外傳》女主角，昨(9日)卻被周刊爆料為養家自降片酬開價20萬，今稍早徐若瑄對此在臉書重砲回擊，指能遇見好角色、當好演員一直是她的夢想，最後開酸：「下次不要把我的片酬寫那麼高，反正都是掰的」。

徐若瑄4年前嫁給新加坡「馬可波羅海業集團」主席李雲峰，不久卻被爆老公公司遇到財務困難，使徐若瑄「豪門夢碎」，昨又被爆徐若瑄為養家不惜自降片酬。對此，徐若瑄今午在臉書生氣說：「為何嫁入豪門=幸福？為何沒有家財萬貫=夢碎？」

由於週刊寫得太聳動，徐若瑄說連徐媽媽都擔心到跑去買一本看看，然徐若瑄的回應是「大家對幸福和夢想的價值觀不同」，能嫁個支持她工作的好老公、能當兩個女孩的後媽、能幸運的懷孕都是她的幸福。

至於工作方面，徐若瑄說能遇見好角色、當好演員，也是她不曾放棄的夢想，最後她未否認所謂的片酬，只是無奈開酸：「下次不要把我的片酬寫那麼高，反正都是掰的，不如寫無酬演出更動人」，而經紀公司昨回應：「網路上東拼西湊，以訛傳訛的報導不予置評，也希望閱聽大眾勿擅自斷章取義，經紀公司將保留法律追訴權。」

徐若瑄臉書全文如下：

為何嫁入豪門=幸福？

為何沒有家財萬貫=夢碎？

八卦周刊為了銷售，劇情需要誇大精彩，可以理解。寫的不錯，夠聳動，徐媽媽都擔心到去買了一本！

但我只能說大家對幸福和夢想的價值觀不同。有些事還是得借我還原一下。

能嫁一個顧家、互相體諒、互相尊重，並在婚後還願支持我繼續做自己喜歡的工作的好先生，是我的幸福。

能當後媽，有機會去照顧陪伴兩個大女孩一起成長、這學習的過程中，給了我生命中不同的養份，是我的幸福。

日夜顛倒的工作了一輩子，受孕機率極低的體質，老天還能賜給我一個兒子，並讓我在孕期中雖然困難卻母子均安，是我的幸福。

能遇見好角色，是每一個演員的夢想。能做一個好演員，也一直是我努力的目標及不曾放棄的夢想。

還有，下次不要把我的片酬寫那麼高，反正都是掰的，不如寫無酬演出更動人。 #紅衣外傳人面魚

(中時電子報)