全國技專校院學生實務專題競賽今日登場

2018年05月10日 13:20 工商 曾麗芳

「全國技專校院學生實務專題製作競賽」今年移師台中舉辦，今日開幕並進行作品展示。（圖／曾麗芳）

今年共有38所學校、合計153件專題作品脫穎而出入圍決賽，類別多元豐富。（圖／曾麗芳）

「全國技專校院學生實務專題製作競賽」登場，今年許多參選作品表現出色。（圖／曾麗芳）

「全國技專校院學生實務專題製作競賽」今年移師台中舉辦，今日舉辦開幕式並進行作品展示，吸引許多學校帶領學生參觀。到場關心的技職司長楊玉惠表示，連續17年舉辦的「全國技專校院學生實務專題製作競賽」，今年參選作品熱絡，作品件件精彩，期望有興趣的廠商到場參觀，多多挖掘一些具原創性且可商品化的創作。

2018年共計收到1,525件、來自全國61所技專院校的作品，經過數十位專家學者進行書面初審後，共有38所學校、合計153件專題作品脫穎而出入圍決賽，類別多元豐富，5月10日至12日在大台中國際會展中心進行成果展示及最終決選。

2018年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展，共設有16組參賽類群，包括機械與動力機械群、電機群、資工通訊群、化工材料群、能源與環保群、土木與建築群、商業群、管理群、家政餐旅食品群、護理與幼保群、生技醫農群、流行時尚設計群、工業設計群、商品設計群、動漫互動多媒體群、出版與語文群等。

主辦單位表示，實務專題是技專校院學生在校4年學習的總結，呈現學生在學術上的專業能力和產業實務的成果，是師生心血的結晶，各技專院校對於年度盛事參與踴躍。因此，教育部今年在大台中國際會展中心提供作品展示空間，呈現學生學習成果，活動現場除評審委員進行決賽評分外，也有產業界人士前來發掘人才、尋找可商品化的技術。

另外，部分高中職校也會安排戶外教學，教師帶領學生前來參觀，一次看盡所有技專校院的特色，除了解先進技術外，也可為日後升學的參考。

楊玉惠表示，教育部為增加技專院校學生與業界交流與溝通的機會，建立學生對產業與實用技術的了解，連續17年辦理該活動，除可提昇技專校院教學與研發能量，以彰顯技職教育特色外，也可使產業界及民眾對技專校院特色有更深入的瞭解。

楊玉惠表示，感謝學校除培養務實致用的人才外，也帶領學生從事具產業競爭性的研究，期許學生在老師們的指導下，能研發出協助產業升級的技術，創造更多產學合作的機會。

主辦單位邀請工業研究院技術移轉與法律中心到現場諮詢，提供智財權的專業知識，推動學生專利成果商品化的機會，並將入圍作品彙集成冊，分送與會人員及產業界，協助推廣研發成果及產學合作的宣導。

(工商 )