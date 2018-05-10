雅加達亞運》倒數百日誓師大會 郭婞淳宣示奪取佳績

2018年05月10日 13:19 中時電子報 黃邱倫

為激勵培訓隊教練、選手，國家運動訓練中心今日舉辦2018雅加達巨港亞洲運動會「誓師大會」。去年世大運寫下舉重世界紀錄的金牌選手郭婞淳，代表所有選手，宣示將全力以赴，拿出最好的表現和成績，感謝國家、國人的全力支持。

距離2018雅加達巨港亞洲運動會，剩下最後倒數100天。為營造亞運專屬的備戰氣氛，國家運動訓練中心最近全新換裝，透過各種空間環境的塑造，提升2018亞運的氣氛。李文彬執行長指出，透過這些視覺意象和空間的感受，希望能讓教練、選手們用全新的心情，面對最後階段的總集訓。

誓師大會是由教育部體育署、中華奧會及國訓中心合作舉辦，分別代表國家政策支持、代表團的運籌帷幄，以及培訓隊的日常訓練。國訓中心指出，除了選手們要備戰亞運，透過這個活動，我們更希望國人能夠像去年2017臺北世大運期間一樣，拿出相同的熱情，給予教練、選手們最大的支持。

國訓中心指出，現在的國際運動賽會，已經不只是教練、選手在決定比賽勝負；包括代表團的後勤支援、運科協助，甚至是人格教育，都關乎著比賽的勝負。國訓中心同仁協助選手、教練的訓練，中華奧會負責組團出賽，體育署給予政策及預算支持，這些因素環環相扣，才能換得代表團的成功。

為了展現「傳承」的意義，誓師大會邀請了2006年杜哈亞運銅牌女排選手林靜怡，以及2010年廣州亞運銀牌田徑400公尺接力選手劉元凱，分別「傳承」給現役女排隊長張秝芸、女排選手楊孟樺和田徑短跑名將楊俊瀚。退役選手們也一一鼓勵現役選手們，只要勇往直前，自然就會有最佳的成果。

誓師大會中，去年世大運才寫下世界紀錄的舉重選手郭婞淳，也代表所有選手，感謝各界的協助。郭婞淳說，國家政策長年的支持，讓選手們能在國訓中心，接受最好的照顧；她同時感謝國人的鼓勵，讓他們每一次站上國際舞台，都感覺到不孤單，也更能夠展現出平常訓練的成果。

(中時電子報)