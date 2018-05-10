月租1199盤子？老客戶：我只付了1元解約金

2018年05月10日 13:19 中時電子報 簡怡欣

網友貼出月租費2,699元電信帳單。(圖/取自 爆怨公社)

電信業掀499吃到飽之戰，引發各家高資費用戶深感被當「盤子」。有網友貼出月租費2,699元電信帳單，讓他不禁問「我是白癡嗎？」考慮賠違約金轉約；不過，也有網友指出，原本月付1,199元資費，但因合約快到期，「我只要付1元的解約金」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」上傳自己4月份電信帳單，「基本月租2,699元，他網行動通話費5,113元，當月帳單總額7,831元」，2,699資費它網220分鐘免費、每分鐘6.6元；但若依499資費方案試算後，卻發現僅需繳交6,395元，兩種資費的費用相差近1,500元，讓他大嘆「我是白癡嗎？」

這名網友的帳單引發網友討論，「你通話量這麼高，高月租比較適合你啊，手機折價又多！」、「你通話量很高耶……499不適合你用吧？」、「中華電1399以上的資費，網外通話是優惠每分鐘3元，只能說你選錯電信公司了」。

「499之亂」引爆老客戶被當「盤子」爭議，但有網友在網路論壇「mobile01」指出，原本是中華電4G吃到飽月租1199，但剛好合約下個月到期，「最後我只要付1元的解約金就辦好了」，完成申辦轉499資費吃到飽。

(中時電子報)