不可一日無主！ 馬哈地料今宣誓就職大馬首相

馬哈地10日在馬來西亞首都吉隆坡召開記者會時面露微笑，表示他今天可望宣誓就任首相。（美聯社）

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中時電子報

92歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）在贏得馬來西亞大選後，周四表示，由於其反對派反對黨陣營「希望聯盟」擁有多數國會議員支持，他可望今天宣誓就職，成為全球最年長的首相。

據路透與法新社10日報導，馬哈地說，在馬來西亞國會的222個席位中，他擁有135名議員的支持，因此有權組建新政府。

「這有緊迫性，」他說，「我們需要在今天，現在就組建政府。」

「我們希望今天下午5點以前，我們會有新首相，」馬哈地說，「任何延遲都意味著沒有政府。而要是沒有政府，也沒有法律或任何制度。」

他提及延後宣誓所引發的關切說，一些關於流程的「混亂」，如今已經清除。

馬哈地曾鐵腕統治馬來西亞22年，首相納吉（Najib Razak）捲入大規模貪腐醜聞後，退休的馬哈地才決定重出江湖。

納吉辯稱，所謂的6.81億美元（約230億台幣）賄款，其實是沙烏地阿拉伯王室成員提供的私人「獻金」。納吉因為這鉅額「獻金」，深陷貪污醜聞中。

傳聞稱，2013年匯入他私人帳戶的鉅款，來自當初由他所創立，但現今卻岌岌可危的國營企業一馬發展有限公司（1Malaysia Development Berhad）。除了納吉的政府聲稱，款項來自不明的中東捐贈者外，至今錢的來源還是沒說清楚。

(中時電子報)

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文章來源：Malaysia's Mahathir says expects to be sworn in as PM on Thursday

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