東京奧運台灣正名公投 國民黨市議員李中不認同

2018年05月10日 13:54 中時 陳世宗

台中市議會國民黨書記長李中認為，用「中華台北」的名稱雖然委曲，但以目前的台灣處境是可以求全與接受。（陳世宗攝）

目前國際奥林匹克委員會200多個會員中，只有台灣是唯一不能使用自已國旗、國歌和國名的會員，積極推動「2020東京奥運台灣正名公投提案&連署行動」的各社團，10日在台中市議會民進黨團召開記者會；呼籲台中市民踴躍連署支持，希望早日達成公投案第二階段28萬人連署門檻，獲得民進黨議員當場熱烈連署力挺。

台中市議會國民黨團書記長李中認為，用「中華台北」的名稱雖然委曲，但以目前的台灣處境是可以求全與接受，選手參賽的權益應該要擺第一；民進黨發動體育正名連署，極可能會影響明年台中市舉辦東亞青奧運，甚至於被大陸認為台灣是具挑釁的行為，反而不利台灣選手參加國際賽事的機會與權利。

10日到場參加的單位有台灣聯合國協進會UN宣達團、財團法人希望基金會董事長、台中市醫界聯盟、台灣大地文教基金會、台中公義行動教會、908台灣國總部、台灣基督教長老教會台中分會等，由市議員張耀中主持。

台灣聯合國協進會UN宣達團長蔡明憲說，「國家代表隊曾經有3次以台灣名義參加奥運，分別是1960羅馬奥運、1964東京奥運以及1968年墨西哥奥運，一直到1984年洛杉磯奥運才被改為〈Ｃhinaese Taipei〉（中華台北），對我們十分不公」。

曾經在1968年墨西哥奥運田徑女子80公尺跨欄，為台灣奪下銅牌的紀政女士說，她擁有6項世界紀錄是以〈Taiwan〉名義發放，「希望2020東京奥運，我們選手可以台灣名義參加」；雖然第二階段門檻人數為29萬，期望在7月底達到35至40萬人連署，大家共同努力，展示台灣同胞團結的決心。

民黨團總召李天生指出，民進黨團將全力支持，同時民進黨26位議員，每人都有1萬張選票的實力，每人推動連署1萬人，應該可以達成10萬人連署，順利達成目標。

(中時 )