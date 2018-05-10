打擊假新聞！政院將設「即時新聞澄清專區」

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為了打擊假新聞，行政院打算成立「即時新聞澄清專區」，並訂定相關澄清機制，最快今下午網站就會上線。媒體詢問，政院澄清範圍是否擴及到臉書上所認定的假訊息？徐國勇說，會盡力蒐集網路上所散布的假訊息，但要觀察到每個人的臉書，任何單位都不可能做到；主要會針對大型具影響力、流傳到群組及政治人物的假訊息。

但徐國勇也說，現在如臉書等平台自己也有建制假新聞的過濾機制，政院主要會處理國內政府有關的訊息。

行政院長賴清德今在行政院院會的臨時動議提示，表示現今許多假造或扭曲政府施政的不實訊息，由有心人透過社群與通訊軟體系統性大舉散播，相較於過去主流媒體偶然出現的錯誤新聞，更加難以有效澄清。

賴清德說，政府有責任要將正確的施政內容，即時、精準地提供給民眾，同時也要建立可信穩固的訊息源頭與傳遞通路；將請政委徐國勇督導，由行政院資訊處建置新聞澄清專區，並由新聞傳播處訂定新聞澄清機制。

徐國勇表示，昨天有民意代表在政論節目上說，民進黨在4月12日中常會，討論教育部長人選，黨主席蔡英文打電話給人在伊朗的教育部長吳茂昆，並隨後把電話交給賴清德，稱是小英直接任命。

但徐國勇說，這整個說法都是造假，因為賴清德僅拜會過，從未參加過中常會，且時間點也不對，彼時前部長潘文忠也未提出辭呈，這類型的虛假評論未來會在網站上澄清回應。

(中時 )

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