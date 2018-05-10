柯文哲示好民進黨？總統蔡英文：莫過度解讀

柯文哲上廣播表態支持蔡英文2020年拚連任，蔡英文稱外界莫放大解讀。（邱立雅攝）

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邱立雅

民進黨台北市長如何布局？選對會預計下周前提出方案，針對綠營內部瀰漫「自提人選」氛圍，讓柯文哲似乎放軟姿態，近日接受廣播媒體專訪時，稱過去曾說「兩岸一家親」是講太快，但基調不變，並表態支持總統蔡英文2020年拚連任，似是向民進黨示好。今蔡英文前往新竹生醫園區視察生技醫材，對柯文哲一番談話，她稱外界不必過度放大跟解讀。

柯文哲近日上廣播提到對先前「兩岸一家親」的說法，若因此感到不舒服的人，他表示歉意。同時針對外傳柯文哲將在2020年競選總統，對此他澄清並無此計畫，但若蔡英文要拚連任，他當然會支持蔡。此話一出，外界紛紛解讀為柯向綠營示好、爭取台北市長選戰禮讓空間。

蔡英文10日到新竹生醫園區視察生技醫材，對柯文哲一番談話，她稱外界不必過度放大跟解讀，她認為應回到事情的本質，做為首都的台北市，是台灣最重要的城市之一，台北市的願景與市府的期待為何？政黨要如何布局？「才是我們真正要做的事情。」

蔡英文強調，台北市的布局需考慮中央政府的執政，很多部分需要地方政府一起來做，也會考慮有利於中央政府的布局，希望在關注台北市布局的同時，也不要忘記原來的初衷、事件的本質為何，最重要的是台灣未來要做哪些事情。

(中時 )

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