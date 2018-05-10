警察媽媽們辛苦了 分局提前慶母親節

2018年05月10日 13:30 中時 黃國峰

台中市警第四分局10日舉辦「歡慶母親節，敬祝佳節愉快！」活動，春社派出所所長魏綉薌（左）及其兒子吳雅濤（右）同任職第四分局，兒子向媽媽敬禮致敬，感謝媽媽的付出，分局長林逢泉（中）同感欣慰。（黃國峰攝）

春社派出所所長魏綉薌（左）及其兒子吳雅濤（右）同任職第四分局，兒子給媽媽一個熱情的擁抱，感謝媽媽的付出。（黃國峰攝）

「媽媽您辛苦了！當警察的媽媽們更辛苦！」為慰勞女性同仁的辛勞，台中市警第四分局10日舉辦「歡慶母親節，敬祝佳節愉快！」活動，分局長林逢泉與警友第四辦事處主任廖學從準備康乃馨花束及蛋糕一一致贈女性同仁，向在場女性同仁表達「母親節愉快！」

台中市警局第四分局長林逢泉表示，警察工作傳統以男性為主，近年女性人數逐年增加，四分局內有不少女性同仁身兼母職角色，除肩負社會治安及為民服務的使命外，亦須兼顧家庭，真的是蠟燭兩頭燒。而這次也為男性同仁準備康乃馨，讓他們回家後可以轉贈另一半或母親，感謝她們平日堅強的後盾，使男性同仁在工作上無後顧之憂。

活動中，春社派出所所長魏綉薌及其兒子吳雅濤同任職第四分局，吳雅濤當場向媽媽行舉手敬禮，並給媽媽一個大大的擁抱，場面溫馨，魏綉薌更講述姊弟倆小時候，冬夜裡抱著小被子，在客廳裡等因執勤而晚回家的媽媽的往事，一段小故事道盡警務人員的辛酸。

吳雅濤畢業於台北市立大學運動健康科學系，從小看媽媽為民服務，耳濡目染下，畢業後積極準備特考，於105年以優異成績通過警察特考，今年初分發至大墩所實習。吳雅濤表示，因從事警察工作，更能瞭解母親的辛勞，期望自己可以做一個讓母親驕傲的兒子。

(中時 )