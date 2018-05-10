吸引外國貨主 航港局降低規費、鬆綁貨物運送方式

2018年05月10日 13:27 中時 王思慧

為吸引自由港區對外國貨主及國際競爭力，交通部航港局針對「自由貿易港區貨物轉口無加工證明書」及「自由貿易港區貨物跨區運送控管機制」2規定簡化與鬆綁，以2017年單一業者申請量1,265份，每份100元計算，業者規費從原本 12萬6500元降為1萬2800元，每票貨運送成本也將從5,000元大幅降低為200元，可大幅降低外國貨主的行政成本。

航港局表示，為排除業者經營障礙及提高自由港區業務議題協調效能，於今年初重啟與財政部關務署「海港自由貿易港區業務精進作為」溝通平台，日前已召開2次會議，其中「進儲自由貿易港區貨物出口無加工證明書」及「自由港區貨物跨區運送控管機制」2議題已有具體鬆綁成果。

航港局指出，透過「簡化進儲自由貿易港區貨物出口無加工證明書」，將原本依每批出口貨物逐票開立無加工證明書，每一批貨就開立一證明書方式，鬆綁為按每張出口報單，開立無加工證明書，多批貨合併開立一證明書即可。此項便民鬆綁措施已於5月1日起正式施行，可有效擴展自由港區轉口業務，也提升我國國際貿易地位。

另外，航港局也正研議鬆綁「自由貿易港區貨物跨區運送控管機制」，將原本海、空港自由港區間貨櫃（物）運送，須以專用車隊控管放寬，可使用「專用貨箱」或海關「保稅貨箱」加封海關封條方式交一般貨運業者運送，每票貨運送成本將從5,000元大幅降低為200元，有助於推展跨境電商等營運模式，這項鬆綁措施仍須相關行政機關修正作業規定後即可正式施行。

(中時 )