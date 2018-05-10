美智庫報告：川普上任後 美台防務關係動態改變

2018年05月10日 13:53 中時 王嘉源

美國之音中文網10日報導說，隨著大陸更為強大、更具自信，對台灣的壓迫也更為巨大，美國智庫一份新發布的報告說，自川普總統上任後，美台防務關係的動態已開始改變，美台必須強化彼此的防務關係以確保台海和平。

美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）本星期發布的一份政治安全事務圓桌報告，主題是「加強美台防務關係」，該智庫國家安全研究主席、前海軍作戰部部長、退役海軍上將喬納森·格林納特（Jonathan Greenert）在前言中指出，華府對於如何在促進與台灣的防務關係和承受來自北京的報復兩者間求取平衡，至今仍然缺乏共識，不過自從川普候任總統時接到蔡英文總統的祝賀電話開始，「美台防務關係的動態開始發生改變」。

格林納特說，美國新政府上台10個月即宣布對台軍售，也較不會偏重於限制台灣必須維持不對稱防衛的框架，例如在多年等待後，美國國務院上個月終於核發美國包商對台灣潛艦技術的行銷核准證，同時川普政府高級官員也支持美台軍艦相互停靠的政策，因此未來美台雙方在防務上的確還有許多可以推展的空間，「尤其是網絡安全與情報合作」。

格林納特表示，美台防務關係必須基於相互合作的原則，尤其在大陸企圖成為地區安全領導者時，「一個以相互尊重為基礎的美台防務關係將對中國發出明確的政治訊息」，那就是美台關係和地區內其他美國主導的夥伴關係，都是具有長期存在的價值，「不能輕易被分化」。

格林納特說，從國會對台灣的支持、《國防授權法》的政策重要性、川普政府演變中的對台政策，以及美台如何尋求抗拒大陸否定台灣政府合法性的方式等，報告試圖從各種不同層面探索美台深化防務關係的道路，在當前美、中、台三邊關係更加微妙的情況下，「美台關係的增強，將是維護台海和平最可靠的途徑」。

美國之音又報導說，在這份圓桌報告中，「新美國安全中心」（CNAS）亞太安全項目資深主任克羅寧（Patrick Cronin）分析了川普政府的對台政策。他說，川普團隊在追求與台灣深化關係的同時，也必須準備好一層「厚皮」（thick-skinned），為維護自己的利益與承諾而承受來自大陸的壓力。

克羅寧說，川普對台政策以開放經濟、政治自由與自我防衛為三大支柱，其大致方向是要「確保民主台灣在這個緊張混亂的世界中，能繼續作為一個有自信的貢獻者」，這也意味著美國須確保台灣不受威脅與武力恫嚇、能夠融入國際體系而不被孤立，要達到這個目的除了維持與台灣的直接關係外，「最重要的是對中國發出強而清晰的訊號」。

克羅寧認為，川普政府的《國家安全戰略》明確將台灣涵蓋其中，就反映出美國的台灣政策「已不可避免地被連結到一個對美中關係更真實的評價」。

克羅寧也提到，盡管美台軍艦互訪不太可能實現，但高層與有意義的交流不能排除，例如美國應該邀請台灣參加在關島的演習和訓練，或是美台國防包商關於產業合作的討論等。

據美國之音報導，除了克羅寧的部分，這份圓桌報告還提及美國國會對台灣防衛的支持、2018財年《國防授權法》的政策意涵，以及對大陸加大對台施壓的反應，執筆專家包括前美國國會研究服務處亞洲安全事務專家簡淑賢（Shirley Kan）、「美國企業研究所」外交國防政策研究項目研究員馬明漢（Michael Mazza），以及「共產主義受難者紀念基金會」中國研究項目研究員彼得·馬蒂斯（Peter Mattis）。

簡淑賢表示，多年來美國國會都通過《國防授權法》，確保美國行政當局遵守、執行、不偏離《台灣關係法》，北京當局宣稱2018財年《國防授權法》其中關於美台軍艦互訪的條文是改變台海現狀，事實上與此相反的是，「中國的行動才是影響印太地區穩定的現狀」，例如大陸1月在台海啟用M503航線，就被美國眾議員約霍指為是單方面改變台海現狀，而只要大陸的作為讓台灣感到不安全，自然就會要尋求美國、尤其是國會方面的協助與保證。

馬明漢也提到，2018財年《國防授權法》「可能標誌著美台關係的轉折點」，其中關於要求美國對台軍售常態化及加強台灣戰備能力的條文，都是可以提升台灣防衛能力的重要途徑，《國防授權法》涉台條文，等於是為川普政府《國家安全戰略》中的台灣骨架「添肉」，在北京持續對台灣施壓的時刻，《國防授權法》條文，將有助於美台共同強化威懾大陸侵略行為的能力。

馬蒂斯針對大陸對台灣的間諜與滲透活動表示，中共試圖顛覆台灣，與台灣藍綠執政無關，即便在馬英九政府時期，北京也沒有停止或減少對台灣的秘密與脅迫活動。他說，隨著北京持續透過秘密、腐敗及脅迫手段在國外建立政治力量、擴大中共在全球的勢力，包括紐西蘭及澳大利亞等政府已經被迫理解到，他們「必須為與中國的良好關係付出沈重的代價」。

馬蒂斯說，國際社會對大陸加大對台灣施壓沒有反應，表示北京的作為面臨的風險很低，這也讓台灣成為中共一個「有用的實驗室」，以便對它的對手「測試各種方法與技術」，不過也因此，台灣如何保護自己，並且從大陸的顛覆活動獲取多少知識，將會使台灣成為美國及其他政府「極具價值的夥伴」。

(中時 )