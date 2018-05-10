不給老公碰！飲食清淡無油惹禍 熟女長期性慾低落

調查發現，國人維生素A、C、E常缺乏，可透過挑對食物和均衡飲食來補足。（倪浩倫攝）

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飲食清淡無油，她長期不願給老公碰！一名42歲女性，近年來總是精神不濟、怎麼睡都睡不飽，到了晚上，還會視力模糊，甚至出現性慾低落等狀況，嚴重影響生活和夫妻間和諧。經檢查，原來她因為看到家人有心血管病史，自己飲食相當注意，幾乎不吃肉、只吃水煮燙青菜，導致「維生素A」嚴重缺乏，健康亮起紅燈。

衛福部國健署日前公布調查，發現無論是蔬菜、水果、乳品還是堅果，有8~9成的成人，每天吃不到建議攝取量。而一項由聯安診所調查791名國人的統計發現，國人的「營養素」也同樣很缺，其中以γ（Gamma）維生素E、δ（Delta）維生素E、維生素C、維生素A這四項最缺乏，原因除了吃不夠，「吸收不良」也是主因。

上述的42歲女性，因為家人曾得過心血管疾病，讓她對飲食相當注意，平時幾乎吃素、多只吃清水川燙的燙青菜，結果近年來總是精神不濟、怎麼睡都睡不飽，到了晚上，視力還開始模糊，完全無法開車、外出看電影，更嚴重的是「性慾降低」，都不給老公碰，大大影響夫妻間的和諧。

收治該病例的聯安診所腸胃科主治醫師王峰說，經檢查，發現該女性體內維生素A嚴重不足，只剩34單位（正常值下限為48單位），導致出現夜盲症狀，性腺荷爾蒙的分泌也因此受到影響，加上她長期維持無油飲食、使得體內膽固醇數值過低，也影響到女性荷爾蒙的分泌，都是性慾降低的主因之一。

王峰補充，維生素A屬於脂溶性維生素，當飲食過於無油，將會嚴重影響維生素A的吸收，觀察發現，很多飲食清淡、或是吃素的民眾，常有維生素A缺乏的問題，除了應適量攝取健康油脂，也可透過起司、蛋來補充維生素A，有吃肉的民眾，豬肝也是個富含維生素A的食物。

(中時 )

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