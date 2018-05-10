499之亂遍地開花！比安屎還瘋 鄉民驚：太誇張了

宜蘭中華電信門市外排隊人潮。(圖/翻攝自爆廢公社)

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中時電子報
/ 綜合報導
網友貼出中華電信門市被擠爆照片，自嘲是「台灣最美風景」。(圖/翻攝自爆廢公社)

電信三雄推出「不降速499元吃到飽」母親節限時七日優惠方案，全民瘋狂，繼「安屎之亂」後，全台再現喪屍潮！電信門市昨天已被擠爆，今天一早還沒開門就出現排隊人潮，北、中、南各地相繼有網友在臉書《爆廢公社》貼出中華電信門市外的排隊盛況，至少都有百人以上，網友直呼「太誇張了！還以為是好市多呢」。

汐止中華電信門市外排隊人潮。(圖/翻攝自爆廢公社)
中壢中華電信門市。(圖/翻攝自《我是中壢人》臉書)
淡水中華電信。(圖/翻攝自爆廢公社)
竹北中華電信。(圖/翻攝自爆廢公社)

從照片可見，不只一家門市未開門就有大批民眾排隊，不少網友紛紛貼出林口、汐止、淡水、宜蘭門市前的排隊盛況，有網友嗆聲「就不要下個月499再送手機！」；還有網友笑說「期待不久的將來推出99吃到飽」、「下下個月399還送電視、電風扇、電冰箱」。

對於499之亂比搶衛生紙還瘋狂，網友大嘆「一堆傻b」、「沒有最低？只有更低！」、「台灣好可憐，連500元電話費都繳不起」、「看一般百姓多可憐，民進黨還敢吹噓平均薪資5萬多？」、「好像在龍山寺點光明燈的感覺」、「朋友說滿滿滿滿」。

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除了各地網友紛到《爆廢公社》po出各地電信門市民眾排隊搶申辦喪屍潮的文和圖外，媒體也紛到門市直播，中華電信敦南門市，因民眾湧入，號碼機故障，改用人工書寫號碼、人工叫號，不時可聽到工作人員叫號，不少民眾是從上午9點、10點來，一直等到下午1點多、2點，已等4、5個小時，仍沒叫到號。

有民眾說，其手機月資費是1799元，違約要賠1萬多元，但換算過了，仍覺得改499元較划算，還有民眾是小資族，月資費200多元的也來申辦，她說，200多元資費流量一下就快用完，每個月再多花200元，就可以吃到飽。

另有民眾不是要辦499方案的，她是要來辦其他電信業務的，卻因此須陪等一上午。她忍不住說，中華電信應另開窗口，服務非499方案的顧客。

(中時電子報)

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