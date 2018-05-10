紐約藝術指導協會年度獎 亞洲大學奪4優秀獎

2018年05月10日 14:12 中時 林欣儀

透過創意設計，讓台灣喪禮文化躍上國際！亞洲大學視傳系四年級學生黃千芳透過插畫圖像，呈現台灣喪禮文化，奪下「紐約ADC」設計獎優秀獎；同樣就讀視傳系的賴函婷等學生也以喪禮流程為主題，設計出「辭生綿綿」刊物設計，同樣奪下優秀獎。

亞洲大學指出，包括「台灣傳統喪禮」插圖、「辭生綿綿」刊物設計、「中國歷史朝代繪圖文字」字體設計及「來自亞洲現代美術館的禮物」包裝設計共4件作品，參加第97屆紐約藝術指導協會年度獎，分別奪下字體設計、插畫、包裝及刊物設計類優秀獎。

團隊代表說，台灣傳統喪禮程序繁複，「台灣傳統喪禮」插圖、「辭生綿綿」刊物都透過具體圖像、立體結構或插圖等意象，呈現喪禮文化。另件得獎作品「來自亞洲現代美術館的禮物」則以亞大現代美術館為意象，設計出禮盒、盆栽與書籤等系列商品，日前即獲得2018德國IF專業組商品化、企業形象設計獎。

視傳系二年級學生黃淇苹、陳郁蓉以自行開發的「網格系統」作為文字書寫架構，透過文字圖像可一窺秦朝的長城、清朝髮辮等意象，讓觀者透過圖像認識中國歷史文化。

亞大視傳系講座教授林磐聳指出，紐約藝術指導協會年度獎（紐約ADC獎）是國際最悠久且富盛名的設計與廣告賽事之一，其擁有「設計界奧斯卡」稱號，今年共有來自世界42國、1萬9800件作品參賽。

(中時 )