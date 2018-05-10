超低胸半裸只穿Bra 雪碧驚胸前「黑一點」！

雪碧化身半裸美人魚出席代言記者會，身穿低胸白色Bra的她，舉手投足相當性感。（圖／取材自真雪碧 無雙ss(左)、快點TV臉書）

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中時電子報
／綜合報導
身穿低胸白色Bra的雪碧，卻驚現胸前「黑一點」！（圖／取材自快點TV臉書）

辣模雪碧擁傲人E罩杯，作風大膽的她被封為「情色教主」，樂於分享火辣身材的雪碧，不時放送福利曬性感照，而雪碧今（10日）化身半裸美人魚出席代言記者會，身穿低胸白色Bra的她，卻驚現胸前「黑一點」！

「情色教主」雪碧今化身半裸美人魚出席記者會，她身穿低胸白色Bra、腳套人魚尾鰭，舉手投足美艷性感，不過可能因為上衣太低胸、加上動作過大，雪碧左胸前方卻驚現一點黑，不免讓人懷疑她疑似露點、曝光了。

雪碧一開始受訪時被要求麥克風要低過事業線，令她忍不住嬌嗔說：「你們很壞耶」，被問對露點看法，她大方表示邊邊如果露出來沒關係，之前她拍照時曾被攝影大哥提醒「露出來了」，她下步就調整塞好，笑說：「作品漂亮比較重要」，也不排斥整形。

這回雪碧依活動主題扮演美人魚，她直言女生濕濕的好像比較容易給男生幻想，還問一旁的記者：「是不是喜歡女生濕一點？」但下秒就發現自己開黃腔，解釋自己指的是身體全身。不避諱整形話題的她，更說：「寧願整型整得漂亮，也不要自然的醜」，覺得身材好就是要展現給大家看，不要等老了才秀，至於接下來打算整哪裡？雪碧說看報導被說哪裡不好看再決定，可能是胸修大一點、腰再細一點。

(中時電子報)

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