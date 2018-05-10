大馬選舉結果 原執政華人政黨「馬華公會」僅獲一席

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中國僑網10日報導說，馬來西亞9日國會大選結果出爐，官方計票結果顯示，前總理馬哈地帶領的反對派陣營「希望聯盟」取得112席，勝出大選。總理納吉布領導的「國民陣線」（國陣）僅獲76席。國陣中的華人政黨「馬來西亞華人公會」（馬華公會），則僅獲得1個議員席位。

報導指出，馬華公會在上屆保有7個選區的國會議員席位，即文冬、亞依淡、拉美士、地不佬、丹絨比艾、丹絨馬林及亞羅亞也，除了在亞依淡勝選，其他選區全部落敗。馬來西亞光華網消息，馬華公會署理總會長魏家祥在亞依淡，以303張多數票險勝「民主行動黨」柔佛主席劉鎮東。這是馬華公會在本次大選中獲得的唯一議席。

據馬來西亞《中國報》報導，馬華總會長廖中萊，在文冬對上老對手民主行動黨候選人黃德的挑戰，以2032票之差不敵，宣告敗選。副總會長蔡智勇在拉美士，得13301票，差柔佛行動黨元老彭學良3408張票。副總會長何國忠在地不佬落敗；副總秘書黃日升在丹絨比艾尋求蟬聯，得20731票，較「土著團結黨」候選人末法力的21255票，相差524票。此外，馬華中委王乃志，馬青總團長張盛聞等人也不敵對手，沒能取得席位。

馬華公會作為原執政聯盟「國陣」中的第二大成員黨，與第一大的「巫統」及「印度國大黨」分別代表了華裔、巫裔（馬來人）、印裔三大族群，以捍衛本身族群利益的政黨自居。

(中時 )

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