技專專題競賽秀成果 培養創意思考能力

教育部主辦的「實務專題製作競賽暨成果展」10日在台中登場，將展示至12日。(林欣儀攝)

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修平科技大學學生設計「居家照顧智慧防走失系統」。(林欣儀攝)

為讓學術與實務並重，同時培養技職校院學生創新思考能力，教育部主辦的「實務專題製作競賽暨成果展」10日在台中登場，來自全台各區的技專校院學生發揮研發能力，有的設計吾人餐廳、有人拿出賽車等作品，展場熱鬧滾滾。

修平科技大學資管系學生沈汎奇、林聖傑、張凱傑及許文祈有感於老年化社會來臨，坊間常聽聞有老人走失情況，為避免家屬擔憂，特別設計「居家照顧智慧防走失系統」，只要讓家中長者戴上造型新穎的手錶，即可連線至家屬手機，隨時掌控長者情況。

沈汎奇說，這項作品除結合現有3C產品的定位功能，另加入拍照、大數據設計，如果發現長者走失，家屬即可透過手機遙控手錶拍照、透過街景掌握長者所在位置，此外，大數據則蒐集老人常往來地點，一旦出現走失情況，即可分析他可能去處。

中國科技大學學生則設想未來糧食缺乏，模擬出一套「蔬蟲食代無人餐廳」，全面採取自動化設施；樹德科技大學則設計「智慧型心肺復甦裝置」，可藉由機器為患者施行心肺復甦術，同時偵測患者狀況並調整力道。

教育部技職司長楊玉惠表示，為讓技職教育能落實在民生與產業，「實務專題製作競賽」今年邁入第17年，透過學生的創意發想，幫助民生獲得便利，也讓企業在學生的創新成果中找到可商品化的作品，每年約可媒合3成作品商品化量產。

(中時 )

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