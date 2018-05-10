柬埔寨醫護來台取經 提升母嬰照護品質

2018年05月10日 14:43 中時 陳淑娥

扶輪社援助4名柬埔寨醫護，到童綜合進行學習交流。（陳淑娥翻攝）

醫療無國界！柬埔寨醫護人員來到童綜合醫院進行交流，希望透過學習台灣先進醫療照護，回到柬埔寨後提升產婦及新生兒的照護品質，為當地醫院醫療照護系統盡一份力。

柬埔寨4名醫護人員，透過國際扶輪社3461地區與3350地區協助下，4月16日至5月5日來到童綜合，針對新生兒及產婦的醫療照護做紮實的訓練。

首周先進行感染管控及營養攝取的訓練，產房的感染管控攸關嬰兒的健康，因為新生兒在免疫系統尚未發展完全時易受感染，所以母嬰的醫療照護環環相扣，缺一不可。第二周進行分組訓練，兩位柬埔寨醫師Dr. Rev 和Dr. Kuok Chanla由婦產部產科主任魏添勇醫師帶領進行生產觀摩。

柬埔寨當地嬰兒出生後才發現患有先天性疾病很常見，讓父母感到驚恐與無法釋懷，此次提供產前超音波判讀訓練，讓兩位柬埔寨醫師能有效提升產前檢查的精準度。

童綜合不僅提供柬埔寨、緬甸與尼泊爾等國家醫療援助，同時也積極促成國外醫療人員來台的參訪與交流。台灣醫療技術是新南向政策向東南亞延伸的重要軟實力，童綜合希望能把醫療技術及經驗分享給他國醫療人員，造福更多有需要醫療的民眾。

(中時 )