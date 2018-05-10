柬埔寨醫護來台取經 提升母嬰照護品質

扶輪社援助4名柬埔寨醫護到台受訓合影。（陳淑娥翻攝）

友善列印
中時
扶輪社援助4名柬埔寨醫護，到童綜合進行學習交流。（陳淑娥翻攝）

醫療無國界！柬埔寨醫護人員來到童綜合醫院進行交流，希望透過學習台灣先進醫療照護，回到柬埔寨後提升產婦及新生兒的照護品質，為當地醫院醫療照護系統盡一份力。

柬埔寨4名醫護人員，透過國際扶輪社3461地區與3350地區協助下，4月16日至5月5日來到童綜合，針對新生兒及產婦的醫療照護做紮實的訓練。

首周先進行感染管控及營養攝取的訓練，產房的感染管控攸關嬰兒的健康，因為新生兒在免疫系統尚未發展完全時易受感染，所以母嬰的醫療照護環環相扣，缺一不可。第二周進行分組訓練，兩位柬埔寨醫師Dr. Rev 和Dr. Kuok Chanla由婦產部產科主任魏添勇醫師帶領進行生產觀摩。

柬埔寨當地嬰兒出生後才發現患有先天性疾病很常見，讓父母感到驚恐與無法釋懷，此次提供產前超音波判讀訓練，讓兩位柬埔寨醫師能有效提升產前檢查的精準度。

童綜合不僅提供柬埔寨、緬甸與尼泊爾等國家醫療援助，同時也積極促成國外醫療人員來台的參訪與交流。台灣醫療技術是新南向政策向東南亞延伸的重要軟實力，童綜合希望能把醫療技術及經驗分享給他國醫療人員，造福更多有需要醫療的民眾。

(中時 )

技專專題競賽秀成果 培養創意思… 山西關公到金門 全島遶境祈福3天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。