行旅藝文新體驗 飯店推女人花雙城聯展

1969藍天飯店為響應「2018台中世界花博博覽會」，特別推出限定「女人花」主題客房(1969藍天飯店提供)

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(左起)東明相 ，蔡沛珊 ，朱麗晴 ，山川未來等四位當代藝術家，聯合展出「女人花」台中台北雙城藝術聯展(1969藍天飯店提供)

1969藍天飯店繼「老娘與小三」後，再度翻轉藝術與文創的跨界連結，搖身成為新型態藝廊，讓旅客逛藝廊、留宿藝廊。從5月1日至8月31日止，舉行「台中台北雙城」多元的「女人花」藝術跨界聯展，由1969藍天飯店首先登場，飯店一樓大廳及二、三樓公共空間，由四位當代藝術家:山川未來、朱麗晴、蔡沛珊、東明相，以「文學詩集、西方畫作」，帶領民眾感受行旅新藝，心的體驗。

女人花」2018跨界聯展，不僅是「花」與「女性美」所併出的新藝術生命力，更是一次跨向藝術境界的自我挑戰，各自風格、各自展現。

策展人李碧認為聯展的概念是「美麗從春天開始，咸信美麗有其普世價值與標準。」而花具備想像的意境，富含世事無常、人生變幻、生命循環的意象。透過新穎的創作模式，思維，呈現女人的美、花的美，生命的美，畫作技法與時俱進，然而美的評比是亙古不變的。

展期期間為響應於11月登場「2018台中世界花卉博覽會」，1969藍天飯店特別以女性的美、花的美為主題，推出限定的「女人花」主題客房，用體驗打破藝術「純觀賞」之界線，讓文創商品的「使用」進入日常，與藝文完美平衡。緊接著5月16日台北in live生活美學館一起同樂，台中台北雙城聯手出擊，延伸藝術新體驗。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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