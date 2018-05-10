山西關公到金門 全島遶境祈福3天

2018年05月10日 14:48 中時 李金生

大陸山西運城市鹽湖區解州鎮的關聖帝君，被譽為「關廟之祖」。（李金生攝）

福建東山島的關帝廟也跨海共襄盛舉。（李金生攝）

大陸35間宮廟跨海來到，水頭碼頭熱鬧滾滾。（李金生攝）

大陸信眾千餘人迤邐隨行，參加3天的遶境祝福活動。（李金生攝）

信眾恭迎「青龍偃月刀」遶境巡安，庇佑鄉親平安順利。（李金生攝）

山西解州關帝祖廟代表將祈福令旗傳遞給擔任遶境總指揮的金門縣長陳福海。（李金生攝）

金門關帝聯誼會主委洪允典（右）及烈嶼5間關帝宮廟主委接手祈福令旗。（李金生攝）

金門縣長陳福海與縣議長洪麗萍敲鑼，展開3天遶境祈福活動。（李金生攝）

關帝信眾和宮廟主委攜手歡呼，展現「兩岸一家親」和諧氣氛。（李金生攝）

大陸信眾千餘人前進烈嶼鄉，展開首日遶境巡安活動。（李金生攝）

金門「布馬陣」為遶境祈福帶來歡樂氣氛。（李金生攝）

來自大陸山西解州關帝祖廟與廈漳泉、東山島的35間宮廟和千餘名信眾今（10）日循小三通跨海來到金門，在金門當地23間關聖帝君廟宇信眾的護駕下，展開為期3天的大、小金門5鄉鎮遶境巡安活動，為「2018金門平安祈福季」揭開熱鬧序幕，也為兩岸宗教交流寫下新的一頁。

金門年度最大的宗教盛會「2018金門平安祈福季」活動，今年以關聖帝君為主題神祇，來自大陸山西運城市鹽湖區解州鎮，被譽為「關廟之祖」的關帝廟和廈門、漳州、泉州及東山島等地35間宮廟逾千位信眾跨海在金門大會師，鑼鼓聲響徹雲霄，五彩旌旗蔽天，將兩岸旅客穿梭來去的碼頭渲染得熱鬧滾滾。

上午11時在碼頭港區舉行盛大的開幕儀式，山西解州關帝祖廟代表將祈福令旗傳遞給擔任遶境總指揮的金門縣長陳福海，再由陳縣長交給關帝聯誼會主委洪允典及烈嶼5間關帝宮廟主委後，隨即起駕搭船前往小金門，展開首日遶境巡安活動。

在為期3天的遶境巡安行程中，山西祖廟關聖帝君將駐駕烈嶼鄉青岐關帝廟、金寧鄉北山雙鯉古地、金城鎮西門外武廟、金湖鎮塔后忠義宮、新市忠義廟、瓊林忠義廟，庇佑各地信眾平安順利。

縣府期待透過這項兩岸大型宗教交流活動，將金門傳統的敬天法祖精神傳達各地，也盼望形塑在地節慶品牌，帶來地區觀光經濟效益。

縣府並特別規畫周邊活動，各地駐駕地點均有創意祈福市集，邀請在地產業共同分享，同時宮廟周邊也將進行擲筊祈福。更多活動資訊可到金門縣政府網站或「2018金門平安祈福季關聖帝君五保庇遶境活動 」粉絲專頁查詢。

(中時 )