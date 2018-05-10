驚！只吃紅蘿蔔沒用 逾5成國人維生素A缺乏

2018年05月10日 14:45 中時 倪浩倫

國人不僅蔬菜水果常常吃不夠，多項維生素也嚴重缺乏，統計顯示，超過半數國人的維生素A不足，將出現精神差、夜盲、甚至性慾降低等症狀。營養師提醒，很多人以為「吃紅蘿蔔」便能完全補足維生素A，但其實紅蘿蔔吃到體內後，僅有5~10％的轉換率，若沒搭配油脂則效果更低，建議靠多攝取奶、蛋、魚、豬肝，等食物補充。

數十年前，曾發生駐外島的國軍，到了晚上集體嚴重視力變差的「夜盲症狀」，緊急從本島運送富含維生素A的食物過去，夜盲症狀才解除。時至今日，一項國內最新調查發現，高達55％國人，仍有維生素A缺乏的問題。

聯安診所營養師徐景宜說，之所以有上述的狀況，推測主因是國人常有「補充胡蘿蔔素就等於補充維生素A」的迷思，認為只要吃紅蘿蔔，就能充分補充維生素A，但其實，紅蘿蔔含的是胡蘿蔔素，而非「直接含維生素A」，吃下肚後，體內還得將胡蘿蔔素轉換成維生素A，由於轉換率僅有5~10％，只靠吃紅蘿蔔來補足維生素A「CP值很低」；此外，由於維生素A屬於脂溶性維生素，若只生吃或清燙，下肚後也無法轉換成維生素A。

徐景宜強調，維生素A多直接存在於蛋、奶、魚、起司、豬肝內，可透過直接吃這些食物來補足維生素A，若想透過「蔬果」來補充，可吃顏色偏紅、黃、橘色，像是紅蘿蔔、番茄、芒果或木瓜等蔬果，但要搭配些油脂，像是番茄炒蛋、炒紅蘿蔔，身體才容易吸收。

徐景宜說，民眾起床後，可吃份起司煎蛋配牛奶，同時補充蛋白質和維生素A，中午則可吃份番茄炒蛋或炒紅蘿蔔，對身體都不錯。腸胃科醫師王峰補充，維生素A不足，除了會出現夜盲症狀，還會因影響性腺荷爾蒙分泌而降低性慾。

統計也顯示，國人體內的γ（Gamma）維生素E、δ（Delta）維生素E、維生素C也都很缺乏。王峰說，民眾可透過葵瓜子、杏仁等堅果，或冷壓的油品來補充各種維生素E，芭樂、彩椒、黃金奇異果則富含維生素C，民眾應適量、均衡的攝取。

(中時 )