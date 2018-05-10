玩拋高高玩到六月嬰腦出血 新手爸媽傷害罪起訴

嬰兒腦部尚在發育，玩拋拋高、用力搖晃有傷害大腦的危險，圖為106年間，中國醫藥大學兒童醫院醫師張鈺孜解說，嬰兒意外事件。(資料照片)

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中時

拋高高釀禍！許姓男童出生不久就相繼因全身癱軟、眼睛微張2度送醫，院方發現男童顱內出血，懷疑虐童通報，祖母和父母3人辯稱是翻身時撞到頭，但和鑑定結果不符，追問才知男童常被舉高、拋高逗弄，研判是大力搖晃造成男童腦出血，桃檢認定3人照護不周，依過失傷害罪嫌起訴。

許姓男童平時由44歲李姓祖母、24歲許父和19歲許母負責照料，2016年9月僅6個多月大時，就因全身癱軟、眼睛微張被家人送往醫院急救，診斷發現有硬腦膜下腔出血，沒想到2個月後再度癱軟送醫，診斷同樣是硬腦膜下腔出血，院方懷疑虐童通報。

嬰兒／示意圖非當事人/達志影像

3人辯稱是許姓男童9月是因翻身撞到木頭床、11月是跌下床才受傷，案發後都立即送醫，否認虐童。但遭台大醫兒少保醫療中心打臉，鑑定發現2次都是舊血水、非急性血塊，代表至少3天前發生，絕非當天碰撞或高處跌落，且從出血型態和分布，推測可能是受到劇烈前後搖晃，導致顱內血管破裂，高度懷疑遭不當對待。

男童母親才坦承不擅長照顧嬰幼兒、缺乏經驗，常會將兒子拋高逗弄，父親也坦承下班後會將男童高舉、搖床幅度也過大，導致男童因腦傷導致左腳內翻和踮腳尖，影響站立和行走，桃檢依過失傷害罪嫌起訴3人。社工評估父母2人親職照顧能力和技巧不佳，裁處2人接受8小時親職教育，目前男童復原情況穩定，未再有出血等情形。

(中時 )

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