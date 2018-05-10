裁決會結果出爐　美麗華球場被認定打壓工會

友善列印
中時

國內著名的高爾夫球場美麗華開發日前發生勞資糾紛，雙方協商同意以勞動部不當勞動行為裁決做為最後認定，昨日裁決結果出爐，判定資方打壓工會，資方將處以3~15萬元罰鍰，且依照雙方先前協議，資方須讓10名工會會員恢復原職，且同意放棄上訴權利。

去年一例一休上路後，美麗華開發以2006年勞資會議通過四周彈性工時為由，拒絕美麗華開發企業工會提出符合一例一休的班表，之後工會向資方追討加班費，爭取三節禮金與公園旅遊等等，爾後資方突然解雇18位員工，其中有15位為工會會員，讓工會控訴資方打壓工會，不惜在球場發起罷工達12天，並向提起勞動部不當勞動行為裁決，

最後經新北市勞工局介入調停，雙方協議以不當勞動行為裁決做為最後認定，倘若判定資方勝，勞方尚可上訴，但倘若判定資方有不當勞動行為，資方須讓10名工會會員恢復原職，且放棄上訴權利，這也是首次有勞資雙方定以勞動部不當勞動行為裁決做為最後判斷依據的勞資爭議案件。

昨（10）日判決結果出爐，確認資方構成不當勞動行為。裁決書中指出，當時工會和資方仍處爭議中，但後來資方拒絕年終獎金、尾牙，更資遣工會會員；且資方雖然主張虧損，但2017年損益表尚未經會計師簽證，若扣除折舊的5400萬元，實際並無虧損情形，因此判定資方打壓工會成立，恐遭處3~15萬元罰鍰，且解僱期間薪資須補發。

美麗華開發企業工會理事長黃文正指出，今日中午已經收到公司簡訊，從明日起，遭解僱的10名工會會員立即上工，恢復原職，接下來工會還是會嘗試和資方溝通，希望公司能打開協商大門，讓雙方能好好修復勞資關係。

(中時 )

肋骨骨折不用醫？婦人呼吸困難 氣候影響 大肚溪西瓜產量減3成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。