裁決會結果出爐　美麗華球場被認定打壓工會

2018年05月10日 14:46 中時 洪安怡

國內著名的高爾夫球場美麗華開發日前發生勞資糾紛，雙方協商同意以勞動部不當勞動行為裁決做為最後認定，昨日裁決結果出爐，判定資方打壓工會，資方將處以3~15萬元罰鍰，且依照雙方先前協議，資方須讓10名工會會員恢復原職，且同意放棄上訴權利。

去年一例一休上路後，美麗華開發以2006年勞資會議通過四周彈性工時為由，拒絕美麗華開發企業工會提出符合一例一休的班表，之後工會向資方追討加班費，爭取三節禮金與公園旅遊等等，爾後資方突然解雇18位員工，其中有15位為工會會員，讓工會控訴資方打壓工會，不惜在球場發起罷工達12天，並向提起勞動部不當勞動行為裁決，

最後經新北市勞工局介入調停，雙方協議以不當勞動行為裁決做為最後認定，倘若判定資方勝，勞方尚可上訴，但倘若判定資方有不當勞動行為，資方須讓10名工會會員恢復原職，且放棄上訴權利，這也是首次有勞資雙方定以勞動部不當勞動行為裁決做為最後判斷依據的勞資爭議案件。

昨（10）日判決結果出爐，確認資方構成不當勞動行為。裁決書中指出，當時工會和資方仍處爭議中，但後來資方拒絕年終獎金、尾牙，更資遣工會會員；且資方雖然主張虧損，但2017年損益表尚未經會計師簽證，若扣除折舊的5400萬元，實際並無虧損情形，因此判定資方打壓工會成立，恐遭處3~15萬元罰鍰，且解僱期間薪資須補發。

美麗華開發企業工會理事長黃文正指出，今日中午已經收到公司簡訊，從明日起，遭解僱的10名工會會員立即上工，恢復原職，接下來工會還是會嘗試和資方溝通，希望公司能打開協商大門，讓雙方能好好修復勞資關係。

(中時 )