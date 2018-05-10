路燈太亮蔬菜長不高被弄瞎 包商修燈竟發生車禍

2018年05月10日 15:01 中時 周麗蘭

154縣道這一排LED路燈疑因人為因素故障，經常發生車禍。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲呼籲縣府主動巡視LED路燈裝設處，有農田就加裝遮光罩，該亮就亮、該暗就暗。（周麗蘭攝）

加裝遮光罩的LED路燈，照明範圍只在路面，不溢散到農田。（周麗蘭攝）

雲林縣西螺鎮通往二崙鄉的縣道154線LED燈去年改裝，疑因太亮遭人破壞短路，故障近一年，車禍發生四、五次，縣府工務處9日晚間派員檢修，結果工程車又遭路過的菜車追撞，工程車衝上安全島，幸好只造成菜車司機腿骨折。旁邊農民表示，他們也希望路亮，故障以來自備指揮棒、三角錐自保。

雲林縣府2016年3月起汰換19鄉鎮的水銀燈為LED燈6萬多盞，不過LED路燈太亮造成部分農作物生長困擾，包括菠菜抽高、包心白菜開花、水稻不結穗、玉米長高不結果。

西螺鎮通往二崙鄉的縣道154線的LED路燈裝設後，疑因部分農作物受影響的農民排斥燈光太強，而使其故障不亮。

縣道154線寬直、車速快，自LED路燈故障後車禍發生4、5次，農民9日陳情縣議員李明哲，李明哲反映縣府工務處，9日晚間包商出動工程車檢修時，一輛滿載蔬菜的菜車疑因視線不良，竟又追撞工程車，工程車被推上中央分隔島，幸好工程人員不在車上，只造成菜車司機斷腿。

廖姓菜農表示，他的田就在「失明」的路燈附近， 154線又是西螺來往二崙重要道路，車輛很多、車速又快，晚上沒路燈真的很危險，夜間巡田他都自備三角錐、指揮棒，以免被車親吻。

附近王姓鎮民表示，路燈就是要亮，怕光的農作物不要種在路邊就好，加裝遮光罩也可以解決，希望縣府能把LED燈的控制箱上鎖，不要遭人輕易破壞。

李明哲表示，去年有不少農民反映LED燈影響農作物生長，縣長也親自到田裡勘查，只要有反應的農民都獲加裝遮光罩解決，但還有很多農民不知道該找誰反應。

李明哲說，9日事故路段往前一公里處，因農民有反應就有加裝遮光罩，路人、農民都無困擾，迄今沒聽說過故障，希望縣府能主動巡視，有農田的路段就加裝，該亮就亮、該暗就暗。

(中時 )