公視經費待法制化 監察院促文化部檢討

友善列印
中時

監察委員包宗和、仉桂美今（10）日提出調查報告表示，我國公共電視相較其他國家公視經費，政府每年捐助新臺幣9億元，對公視來說杯水車薪，有限預算僅能維持正常運作，加上面臨各界捐款收入日益降低及製播成本不斷提高的窘境，已影響公視節目產製。

監委指出，公視除應積極開源、有效節省人事成本外，文化部也應擴大相關計畫補助，挹注公視更多業務經費，以增加營運動能，同時為有效解決公視經費短缺問題，文化部應積極將公視經費來源納入《公共電視法》修正重點，以求根本解決。

監察院教育及文化委員會審查今通過包宗和、仉桂美提出的調查報告指出，公視設立的目的是為彌補商業電視不足，以多元設計維護國民表達自由及知的權利，提高文化及教育水準，促進民主社會發展，增進公共福祉。因此雖不宜仿效商業電視，以收視率或占有率為主要衡量指標，但公視是一個服務全民、追求公共價值、促進社會健全發展的公共媒體，為瞭解其公共價值達成情形，公視應加強以其他修正式收視率調查及其他滿意度調查評估其公共價值之展現及影響情形。

在新媒體時代下，電視整體開機率下滑，觀眾已逐漸轉移至新媒體平台收視，為評估觀眾利用新媒體平台觀看的收視效益，公視應積極研議建立有效評量新媒體數位收視調查，建立對收視人口更精確的評估機制，以評估節目影響力。

包宗和及仉桂美並強調，華視公共化問題久懸未決，其長期持續營運虧損，恐將造成公視財務惡化，文化部應儘速研議解決，並重新給予華視明確定位，進而維護消費者的收視品質及權益。

(中時 )

《大政治大爆卦-無色覺醒》柯文… 接見海軍儀隊蘇祈麟 總統最感動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。