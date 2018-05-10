桃園運動卡啟動了 市民可享半價優惠

2018年05月10日 15:16 中時電子報 黃邱倫

「107年桃園運動卡計畫」正式啟動囉！在桃園市大家長鄭文燦的大力支持及本市特約合格運動場館的戮力配合下宣告計畫正式啟動，鼓勵全民正確運動、規律運動、熱愛運動。

桃園市政府為了培養市民良好的運動習慣，特別由體育局規劃推出「107年桃園運動卡計畫」，桃園運動卡係一虛擬概念，藉由實體「市民卡」及「優惠運動課程、入場門票」的相互結合，本計畫補助對象分別為23歲以上的一般民眾，半額補助運動課程報名費；23歲以上身心障礙者及65歲以上銀髮長者，則可獲得全額補助，為了讓更多民眾受惠及提高市民卡使用率，除了課程報名費優惠，今年也持續延續一年24次的門票優惠，優惠方式與運動課程相同，希望藉由本計畫之推動，鼓勵民眾積極參與運動，輕鬆體驗運動的樂趣，進而提升市民健康為目標，同時藉由市民卡的使用，參與民眾得以建立個人運動管理帳戶，完整記錄運動消費及履歷資料。

「桃園運動卡計畫」至今已邁入第4年，105年總計1萬398參與人次，106年因新增「門票」補助，總計共3萬5270人次受益，較上年度多出2萬4872使用人次，參與民眾相當踴躍，受到許多愛好運動市民的稱讚與好評，各場館所開設之課程及門票優惠額度供不應求，致使上年度各場館優惠期程較原預計提早結束今。

年體育局持續編列經費計500萬元，特約合格運動場館共計13家，提供包含游泳、肌耐力與核心訓練、拳擊有氧、搖擺飛輪、減重雕塑、空中瑜珈、保齡球、羽球、重量訓練、水中體適能、肌力雕塑、有氧舞蹈、有氧飛輪及健身房等運動項目及設施，特約場館的位置包括桃園、八德、蘆竹、楊梅、中壢、龍潭、平鎮等7區，各場館優惠額度有限，敬請愛好運動的市民朋友們儘早善加使用。相關場館及優惠說明請上桃園運動卡臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaoyuanSportsCard/)查詢。

(中時電子報)