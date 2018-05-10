你買單嗎？台灣客要求多 看看美國麥當勞怎樣搞定「客製化」

2018年05月10日 15:20 中時電子報 簡怡欣

近日有前麥當勞店員在網路論壇發文，整理出台灣消費者10大「客製化」要求，像是雞肉要去皮、牛肉堡要3片酸黃瓜、漢堡包要烤兩次等需求。不過，相較台灣麥當勞的周到服務，麥當勞公司發源地的美國，又是如何搞定各種顧客的「客製化」需求？

資深空服員「空中老爺的日常」曾在臉書指出，前陣子有感台灣消費者要求店家「白飯、肉燥分開裝」的奧客文化，因此他先前到美國夏威夷威的麥當勞購買麥香雞時，嘗試向店員提出「雞肉、麵包、生菜、美乃滋分開裝」，看看美國服務員會如何應對。

沒想到，櫃台點餐人員不但沒有露出質疑的表情，接著便開始計算這份餐點分裝服務與雜支所需的費用。最後，一份麥香雞原價是2.49美元（新台幣約74元），但「客製化」的麥香雞則要價6.79美元（新台幣約202元），前後價差近3倍。

他表示，一開始確實很驚訝價差如此多，但他指出，美國的「服務」等同於勞力的付出，都是要支付費用，其中包括店家提供的服務，和包裝成本。

後來，他跟服務的店員坦承，上述要求是為了測試店家處理方式。櫃台人員得知實情後坦言說，雖然會盡可能配合顧客需求，卻不代表顧客能把這些服務視為理所當然，因此，花費較多的價錢購買，相當合理。

(中時電子報)