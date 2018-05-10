你買單嗎？台灣客要求多 看看美國麥當勞怎樣搞定「客製化」

麥當勞公司發源地的美國，又是如何搞定各種顧客的「客製化」需求？(圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報

近日有前麥當勞店員在網路論壇發文，整理出台灣消費者10大「客製化」要求，像是雞肉要去皮、牛肉堡要3片酸黃瓜、漢堡包要烤兩次等需求。不過，相較台灣麥當勞的周到服務，麥當勞公司發源地的美國，又是如何搞定各種顧客的「客製化」需求？

資深空服員「空中老爺的日常」曾在臉書指出，前陣子有感台灣消費者要求店家「白飯、肉燥分開裝」的奧客文化，因此他先前到美國夏威夷威的麥當勞購買麥香雞時，嘗試向店員提出「雞肉、麵包、生菜、美乃滋分開裝」，看看美國服務員會如何應對。

沒想到，櫃台點餐人員不但沒有露出質疑的表情，接著便開始計算這份餐點分裝服務與雜支所需的費用。最後，一份麥香雞原價是2.49美元（新台幣約74元），但「客製化」的麥香雞則要價6.79美元（新台幣約202元），前後價差近3倍。

他表示，一開始確實很驚訝價差如此多，但他指出，美國的「服務」等同於勞力的付出，都是要支付費用，其中包括店家提供的服務，和包裝成本。

後來，他跟服務的店員坦承，上述要求是為了測試店家處理方式。櫃台人員得知實情後坦言說，雖然會盡可能配合顧客需求，卻不代表顧客能把這些服務視為理所當然，因此，花費較多的價錢購買，相當合理。

(中時電子報)

雞腿堡的雞肉要去皮 台灣麥當勞回應了

氣象局發布南投等5縣市山區大雨… 智英科技2年捐3輛復康巴士 侯友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。