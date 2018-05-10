智英科技2年捐3輛復康巴士 侯友宜出席捐贈儀式

智英科技股份有限公司，10日上午捐贈1輛復康巴士給新北市政府，國民黨新北市長參選人侯友宜(右2)也特別出席捐贈儀式。（蔡瀚霆攝）

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蔡瀚霆

智英科技股份有限公司，10日上午捐贈1輛復康巴士給新北市政府，新北市社會局副局長呂春萍到場代表受贈，這已經是智英科技捐贈的第3輛，同時也是新北市第456輛復康巴士；而國民黨新北市長參選人侯友宜特別出席捐贈儀式，他感動的說：「林董總是這樣給人溫暖、給人正向的能量。」

智英科技公司主要是以生產電腦網路通訊周邊配線、插頭等產品，外銷歐、美地區。負責人林宴臨因思念已離世的母親，在去年8月時，以紀念母親名義捐贈1輛復康巴士給新北市政府，由副市長侯友宜代表受贈，當時，他當場承諾會再捐贈。包含去年捐贈的2輛和這次這輛，2年捐了3輛復康巴士。

林宴臨與侯友宜是在1年前第1次的捐贈儀式中認識，兩人一見如故，當時，身為侯友宜鐵粉的他立即承諾，如果侯副市長能繼續為新北市服務，就再捐16輛復康巴士。侯友宜開玩笑地說：「他今天跟我說只剩15台喔，因為今天已經是第1台了。」為了讓林董繼續捐，他一定要選上。

據員工表示，林宴臨很有回饋社會的心。林宴臨說，過去公司大都捐款給花東偏鄉地區，幫助弱勢，後來看到新北市政府在大力推動復康巴士，幫助身障朋友及年老失能的長輩，方便出門就醫就學，因此決定改捐復康巴士。

呂春萍表示，感謝林宴臨董事長的愛心，不只對兄弟有情，對員工有義，捐贈復康巴士更讓許多身心障礙的朋友和失能長輩受惠。

(中時 )

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