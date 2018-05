2018年05月10日 15:27 中時電子報 周郁蘋 /綜合報導 /綜合報導

夏克立臉書全文。(圖/取材自夏克立 (Chris Downs)臉書)

夏克立日前傳出在臉書PO售屋消息,有意賣出南港的「溫哥華花園」豪宅,引發外界猜測夏克立與黃嘉千舉家搬到大陸,消息一出,夏克立刪除售屋文,黃嘉千經紀人則表示,房子是一般買賣、沒有搬到大陸,而夏克立稍早也發文回應。

黃嘉千與加拿大籍丈夫夏克立12年前以2000萬買下南港「溫哥華花園」豪宅,消息一出後,夏克立緊急刪掉出售文,對此,黃嘉千經紀人昨向媒體表示,房子是一般買賣,並澄清沒有搬到大陸。

夏克立今(10日)則在臉書曬照,並以英文寫下:「We were never planning on doing that either. We love our place in NanGang!(我們未曾那樣計畫,我們很愛在南港的房子)」。

(中時電子報)