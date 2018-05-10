吳音寧不適任北農？農委會副主委陳吉仲：比韓國瑜好

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台北農產公司總經理吳音寧以公款1萬9千多元，買下9千多公斤滯銷蔬菜送到表哥擔任鄉長的彰化溪州，引發立委質疑吳音寧是否適任。農委會副主委陳吉仲表示，相較前任而言，吳音寧上任後菜價相對高，農民利潤增加，人事派任也較有制度，這次支持社福團體立意良善，只是送至彰化是否妥當，各界可公評。

立法院衛環委員會今天審查「農民健康保險條例部分條文修正草案」案。立委邱泰源等人針對吳音寧日前使用總經理室業務推廣費買下蔬菜殘貨，送至自己的故鄉彰化溪州一事，詢問農委會，這樣的總經理是否適任。

陳吉仲回應，這問題是相對的。相對前一任（韓國瑜）而言，吳音寧去年6月上任後至今，除了寒害期間，幾乎每個月農產品平均價格都是消費者可以接受的最高價格，農民收益增加。

陳吉仲說，他並非一味讚譽吳音寧做得很好，北農目前還有相當大的改善空間，如蔬果的安全檢驗、冷鏈體系的建立等都還有待加強，只是在人事派任上更有制度了，過去所謂檯面下的事情都有所改善。

不過吳音寧沒有按照一般流程處理殘貨，而是用公款買下又送到自己家鄉，更在臉書指出有「向農委會報告相關狀況」。陳吉仲說自己並未被徵詢，應該是詢問過農糧署，他贊同捐贈的這個方向，至於應該送到哪邊，還可再討論。

(中時 )

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