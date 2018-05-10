色運將指侵13歲女童 遭重判4年

2018年05月10日 15:56 中時 張穎齊

簡姓客運運將在公車上指侵就讀國中的13歲女童，犯後又不見悔意，日前遭基隆地院法官依「對於未滿14歲女子為性交罪」，判處4年有期徒刑。（張穎齊攝）

簡姓男子平時擔任基隆客運駕駛，因經常看見年僅13歲、就讀國一的女童搭乘他駕駛的公車，見她涉世未深便藉故攀談，不定時會買零食和二手手機來討女童歡心，怎料卻在2014年暑假期間，居然狼性大發，趁車上都沒人時，對女童揉胸又親嘴，更用手指侵入她的下體。基隆地院日前判決出爐，重判簡男4年有期徒刑。

檢警調查，簡男有妻室，平日駕駛暖暖到七堵往返的班次車輛，見女童常常穿著制服搭乘他駕駛的車上下學，且長相清秀、年幼可欺，於是特地準備零時並購買二手手機來對女童獻殷勤，博取女童好感與信任。

2014年暑假某周日上午，女童一如往常搭乘該輛公車要前往教會，但簡男卻邀約女童陪他下班，等到下午簡男將公車開往瑞芳總站停妥後，竟色心大起，不顧自己已為人夫，不但撫摸女童胸部又親她嘴，手又不安分地伸進女童內褲裡，用手指侵入她私密處，直到女童喊痛才作罷，最後帶她去吃速食並返家。

女童事後感到心靈受創，向學校健康中心的護理師傾吐心事，才東窗事發，女童的母親得知後則氣炸，控告簡男性侵未成年少女，但簡男自始至終卻矢口否認犯行，堅稱是他們是兩情相悅。

基隆地院法官審理後，認為簡男明知道女童未滿14歲，涉世未深，對事物的判斷能力及性自主決定權均未成熟，欠缺完足的判斷能力，但簡男卻為了滿足私慾，在公車內指侵女童，造成對方身心健全與人格發展產生不良影響，且簡男始終否認犯行也沒有和家屬達成和解，未見悔意，依「對於未滿14歲女子為性交罪」，判他4年有期徒刑。

(中時 )