北韓釋善意 川普親登機迎接3名獲釋美國人質

成功從北韓獲釋的3名韓裔美國人，激動地走出專機外高舉雙手揮舞。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國有線電視網（CNN）報導，6月份川金會前夕，北韓當局再向美國釋出善意，將3名韓裔美國人從勞改營中釋出，並隨新任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）搭乘專機返回美國，稍早在馬里蘭州安德森空軍基地（Join Base Andrews）降落。川普（Donald Trump）偕同夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）與夫人等親赴機場迎接，給予3名大大的擁抱和鼓勵，三人也激動地感謝政府協助相救。

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就先前公布的資料了解，3名獲釋的美國人皆為韓裔，分別是：

美國總統川普（圖左）與梅蘭妮亞（圖右）親赴安德森空軍基地，迎接3位獲釋的韓裔美國人。（圖/美聯社）

金學松（Kim Hak-song）：自稱是名基督教傳教士，曾任職平壤科技大學（PUST），開辦一個實驗農場，卻於2017年5月北韓當局指控「為敵對陣營工作」而遭到逮補。

三名遭囚禁於北韓的韓裔美國人，終於順利返抵美國，在川普帶領下，興奮地到處揮舞雙手。（圖/路透社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞登上政府專機。（圖/美聯社）

金盛德（Kim Sang-duk、也稱Tony Kim），同樣在平壤科技大學任教，據韓國媒體報導，他在教職期間曾參與北方的人道主義工作，可能因為這類原因，在2017年4月因間諜罪被拘留。

美國副總統彭斯（圖右）與夫人凱倫（圖左）也前往機場。（圖/路透社）

金東哲（Kim Dong-chul），60歲出頭的牧師，在北韓羅津先鋒經濟特區工作，於2015年因間諜罪被拘留，被判處10年勞改。

美國總統川普、梅蘭妮亞帶著3名獲釋的美國人：金學松、金盛德和金東哲，在專機前召開簡單的記者會。（圖/路透社）

新上任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前二度密訪平壤，與金正恩（Kim Jong Un）商議6月份「川金會」的相關細節，目前確定兩人不會在板門店會面，外界多半猜測，川普和金正恩（Kim Jong Un）很可能在新加坡碰面，展開世紀重要會談，商討兩國未來的發展和非核化議題。

(中時電子報)

文章來源：Trump Meets 3 Americans Held In North Korea As They Return To U.S.

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