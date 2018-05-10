武陵農場打工換宿 網友批「難怪讀設計沒前途」

2018年05月10日 15:39 中時 王文吉

武陵農場徵求8名具美術專才民眾，為小木屋牆面美化，彩繪4面牆可換取三天兩夜食宿。（王文吉翻攝）

武陵農場徵求露營區小木屋彩繪志工，美化4面牆可換取兩晚免費員工宿舍住宿，並提供三餐，經錄取者還補助1000元塗料費用，不料開出的條件，遭網友質疑「難怪讀設計被我媽罵沒前途」。對此，武陵農場表示，此活動是「打工換住宿」的概念，並非牆面美化採購案或徵件比賽，若民眾評估合適，歡迎來山上短期志工服務，並酌以補貼合理材料費。

畢業於知名美術學校、擔任攝影師的林姓網友在臉書社團轉貼武陵農場的工作換宿活動公告，並表示「難怪讀設計被我媽罵沒前途，這麼大一間公司只願意出三餐、住宿兩晚，三天兩夜要畫四面牆，材料費只願意付1000元！」此舉引發其他網友正反熱議，有人認為「這不是打工換宿，是倒貼」、「願者上鉤啊，想去的人自然會去」、「又是一個做功德的概念」、「志工不是打的很明顯嗎，覺得不好就不要去啊」。

對此，武陵農場副場長胡發韜解釋，這是打工換住宿的活動，目前園區內有音樂家及台北市立天文台志工，透過打工換宿方式，提供高山音樂會及觀星活動，園區再回饋食宿，若民眾評估彩繪牆面合適，很歡迎上山來服務。

胡發韜也表示，園區每年有40萬遊客造訪，剛好小木屋牆壁需要美化，以此為平台，徵求具美術專長人士來彩繪，希望初試啼聲的他們，也有廣告打知名度，這是金錢無法衡量的。

據了解該換宿活動辦法上網公告至今3天，目前有兩組人馬洽詢，1組開出價碼，希望武陵農場以勞務採購案發包，進行小木屋牆壁美化，另組則依辦法規定，已提供自繪作品，完成報名程序。

(中時 )