馬來西亞變天 「希盟」四黨關係將受考驗

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馬來西亞總理納吉布的原執政聯盟「國民陣線」建國半個世紀以來首次丟失政權，前總理首相馬哈地領導的「希望聯盟」取下222個國會席位中的113個，足以微弱優勢單獨執政。《香港01》新聞網10日分析說，對希盟來說，這次勝利的滋味固然甜蜜，如何分配勝利果實卻是希盟四黨必須面對的問題。接下來幾天，希盟各黨領袖不僅要分配內閣席次，還要商議各州的州務大臣和州內閣人選。如果談判破裂，任何一黨退出聯盟都將令希盟無法組閣，出現「懸峙國會」。

「希望聯盟」由公正黨、民主民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨等四黨組成。希盟接納馬哈地及其領導的土著團結黨前，內部曾激烈爭論。公正黨實權領袖、前副總理安華與馬哈地可謂一生仇敵，後者親自在90年代末將安華送入監獄；民主行動黨更因馬哈地任總理時，對華人社群及華語教育的不友好態度，而同他意見不合，相互的不信任難以短時間化解。民主行動黨議員倪可敏曾在演講中提及：「騎馬殺雞」（借馬哈地拉倒納吉布），「利用」意味顯著。

另一方面，希盟四黨在執政理念上也有不同。當中的民主行動黨和公正黨皆反對族群政治，反對馬來人特權，主張「馬來西亞人的馬來西亞」，其中尤以民主行動黨為甚，更因此被馬來人稱為華人沙文主義政黨；反觀土著團結黨專注土著及馬來人權益，主張維護土著特權，理念差異可見一斑。

分析說，為了推倒國陣的共同目的，四黨暫時走到一起。選後面對各自支持者的壓力，必將實踐本黨理念，其間調解決不容易。然而，四黨間的相互制衡未必是壞事，國陣執政時期，第一大黨「巫統」憑一己之力便可執政，其他結盟政黨難以制衡巫統，為當中的華人政黨「馬華」這次失敗埋下伏筆；如今希盟四黨平起平坐的格局，相信能避免類似情況重演。

《香港01》指出，此番大選過後，希望聯盟相信將改革六十年來積弊的國家體制，廢除單方面維護政府權威的「惡法」，也將調整選區劃分不公，票值差距10倍的畸形現象，國陣的生存空間將進一步縮小。也許下次大選時，馬來西亞能從「對抗國陣」的意識形態中走出。各黨可以自由競爭，不必為了聯合而聯合。屆時，馬來西亞的民主方能走進新的一頁，而希望聯盟的歷史使命也將隨之結束。

(中時 )

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