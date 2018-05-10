接見海軍儀隊蘇祈麟 總統最感動喊出I love u Taiwan那刻

2018年05月10日 15:43 中時 曾薏蘋

總統接見海軍儀隊蘇祈麟。(曾薏蘋攝)

總統聽說蘇祈麟喜歡民謠，所以今天要送一把吉他。(曾薏蘋攝)

蘇祈麟不但帶著妻子，兩個小朋友及媽媽也都一起進入總統府。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統今天接見海軍儀隊上兵蘇祈麟，因為蘇祈麟跟太太很愛唱歌，總統也當場致贈一把親手簽名吉他；總統表示，「 祈麟的表現獲得全世界肯定，我相信最動人部分不只是他神乎其技演出，還有是祈麟在最後大聲喊出的I love u Taiwan那刻。」

今天蘇祈麟不但帶著妻子，兩個小朋友及媽媽也都一起進入總統府；海軍司令黃曙光及傳出罹癌住院的前國防部長今也一起出席，馮看起來精神不錯。

總統致詞表示，她聽說祈麟喜歡民謠，常跟太太一起彈唱，所以今天要送一把吉他。蔡說過幾天就是母親節了，可以跟太太一起唱歌給媽媽聽，也預祝現場兩位媽媽母親節快樂。

蘇祈麟受訪被問的，高壓情緒及得獎感受？他說，的確發生的不可思議，還是覺得很不可思議，因為沒有想到這個比賽效應會那麼大，自己很怕會做不好。

被問到國人都認為應該得第一；他說，「我也覺得我應該是第一。」語畢，自己哈哈大笑；他認為，主要是因為戴鋼盔，因戴鋼盔後來要復盔，確實要花時間，最後因為超時，時間受到影響。

I love Taiwan怎麼想到的？他說，去比賽前就想說，如果能進去決賽，比完一定要喊這句，很幸運有進決賽，也很幸運決賽時，比賽內容是很完美的。

由於這次比賽過程中提到軍禮服關係，所以受限；他說，應該說國外比賽時，跟以往國慶表演是不太一樣，國慶表演是隊形、槍法，展現國軍氣勢，但這比賽是競技型，要展現動作比較大，若今天帶鋼盔坐旋轉等動作，鋼盔會飛掉，S腰帶舉起來也會卡在肋骨，無法完全發揮所能。

被問到國慶受邀表演？他訝異，「我還沒收到，國慶本來就一定要上，我是希望不要叫我solo（笑），希望入列跟大家一起表演最好」。

蘇祈麟表示，一開始他去比賽的時候，以為以他技能，應該很可以，但去了才發現世界真的很大，一山還有一山高。

蘇太太說，老公練習很危險，常常受傷，所以都不讓她跟；記者也說，「身上大小傷口很多？」蘇祈麟謙虛地說，「被蚊子叮的也滿多。」

(中時 )