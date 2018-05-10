大陸婚戀網站造假　官媒盼提高真實性

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旺報

大陸一些不法商家聲稱，在網上花30元（人民幣，下同）就能辦理用於實名認證的身分資料，花108元就能買到全套生活照和影片。官媒《人民日報》認為，真實身分是社會公眾對婚戀網站最基本的期待，如果這個根本被動搖，那麼婚戀網站便失去了其存在的價值。

如此低成本的身分偽裝，被攻破的竟然是常常標榜「實名」「真實」的婚戀網站。近年來，由婚戀網站身分資訊不實觸發社會熱點的情況並不少見。一些徹頭徹尾的身分造假背後，往往隱藏著詐騙等犯罪的暗影。

此前就有媒體報導，有不法分子利用婚戀網站交友騙取感情和信任，然後聲稱可以「利用彩票網站漏洞進行高利套現」，一步步將受害者引入陷阱。網路是一個主要以年輕人群體為主的聚集地，而婚戀問題又恰恰是年輕人群體當前關注的話題之一，婚戀網站一旦身份資訊不實並波及線下的現實生活，容易引發各種社會問題。

目前，大量婚戀網站都以實名為行銷噱頭，以此吸引使用者註冊、收取服務費用，但從媒體曝光的現實來看，依然情況堪憂。一些婚戀網站在身分真實性上放水，背後顯然還是利益驅動。婚戀仲介是個特殊行業，如果企業盲目追求利益而忽視社會責任，毀掉的不僅是當事人終身的幸福，更可能是一個家庭寄託的希望。

(旺報 )

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