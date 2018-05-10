李宗盛賣老家 協助興建花蓮長照培育中心

2018年05月10日 15:43 中時 張祈

門諾醫院10日舉行李宗盛先生捐贈長照整合服務及人才培育中心年華大樓捐贈記者會，邀請鄰近長者以歌舞感謝李宗盛的慷慨捐助。（張祈攝）

門諾醫院在吉安南濱路共設計2棟建築，分別為佔地232坪的長照人才培育中心及佔地310坪的失智團體家屋，總經費約2億元。（張祈攝）

藝人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益捐款多年，2014年每年起號召藝人一起響應募款，前年擔任公益大使，協助籌建老人綜合服務中心，今年更大手筆「賣老家做公益」，李宗盛今在記者會指出，售出的款項將成為長照整合服務及人才培育中心（年華大樓）的建置專款。

李宗盛說，北投老家是13歲後搬進的住所，是當年媽媽縮衣節食、標會一點一滴買下的老宅，把一切最好的都留給他，自己也有許多代表作品都是在這間家中完成，這棟老屋對他極具意義，也希望能延續媽媽對他的愛，繼續讓愛轉動。

「以爸媽的名字為大樓命名」李宗盛端出年華大樓模型，解釋大樓命名以父親李仲年、母親潘雪華兩人名字中各取一字組成，紀念他對父母的愛。

門諾會醫療財團法人總執行長趙福厚指出，為配合長照2.0政策，拓展社區式長照服務，門諾醫院在吉安南濱路共設計2棟建築，分別為佔地232坪的長照人才培育中心及佔地310坪的失智團體家屋，總經費約2億元，李宗盛將贊助其中一棟的興建經費，不足經費則開放民眾捐款。

年華大樓採「社區式長照服務設計」，提供復健、輔具、日間照護、居家生活照護、居家護理照護、失智照護、園藝療癒及長照人才培育等服務，預計在吉安鄉南濱路232坪基底興建「長照整合服務及人才培育中心大樓」，此外也將在鄰近約310坪建地建置「失智團體家屋」。

趙福厚指出，兩棟建築目前仍在設計規劃階段，初步規劃年華大樓為3層樓建築，將結合日照中心、人才培訓教室等空間，預計一年將服務上萬人次，最快年底能順利動工，也期盼更多善心人士能挹注經費，讓愛在花蓮繼續延續。

(中時 )