創美先例！加州通過歷史決議 新屋將強制裝．．．

2018年05月10日 15:46 中時電子報 楊幼蘭

美國加州能源委員會（California Energy Commission）周三一致通過一項歷史性決定，將成為美國第一個規定，新屋和3層以內的低層公寓將強制加裝太陽能板的州。

據《今日美國報》（USA TODAY）與美國福斯新聞（Fox News）9日報導，如今全案將送交加州建築標準委員會（Building Standards Commission），預料可輕易過關。

加州能源委員會說，新規定將在2020年實施，預料將讓新建屋的成本增加超過1萬美元（近30萬台幣）。不過部分建商認為，費用可能是這數字的兩倍不止。雖然費用增加，但普遍獲得營造業的正面回應。

能源委員會發言人貝克（Amber Beck）說，新規定實行後，預料新屋的用電量將減少一半以上。

自然資源保護委員會（Natural Resources Defense Council，NRDC）資深科學家戴爾福吉（Pierre Delforge）說，這是突破性進展，相關規定將節省能源，降低顧客的支出，在變本加厲的熱浪中讓家保持舒適，並減少加州住宅與建築的污染。

受相關消息推動，美國太陽能相關行業類股周三全線上漲，SunPower上漲逾6%，Sunrun上漲超過4%，First Solar上漲3%，而擁有家用太陽能板業務的特斯拉上漲了近2%。

(中時電子報)